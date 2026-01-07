Operação mira grupo suspeito de tráfico e homicídios na RMC; sete são presos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em operação conjunta com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e com a Guarda Municipal (GM), prendeu sete pessoas em uma ação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em homicídios, torturas e tráfico de drogas. A ação aconteceu nesta quarta-feira (07/01), em São José dos Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A operação cumpriu mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, contando com a atuação de cães farejadores da PMPR e da GM.

Durante as diligências, os agentes conseguiram prender dois investigados que já tinham mandados expedidos. Além deles, outros cinco suspeitos foram autuados em flagrante por posse irregular de arma de fogo, munições e tráfico de drogas.

Nas residências vistoriadas, os policiais localizaram e apreenderam cinco armas de fogo, um simulacro, 48 munições, 15 celulares, dois veículos utilizados em crimes, 15 rádios comunicadores, balanças de precisão e R$ 1.072 em espécie.

+ Leia mais Golpe da piscina: polícia desmonta esquema milionário no Litoral

O trabalho integrado também resultou na apreensão de diversas substâncias ilícitas: 793 gramas de maconha, 90 gramas de crack, 14 gramas de cocaína e 301 frascos de cetamina.

“Na primeira residência, já localizamos grande quantidade de drogas, além de arma de fogo. Na segunda residência, também localizamos mais armas e drogas”, destacou o tenente-coronel da PMPR Luiz Murbach.

Operação na Grande Curitiba faz parte de investigação de homicídio

As ordens judiciais foram expedidas no âmbito de uma investigação que apura o homicídio de William José Cubinski Wichinheski, de 22 anos, em 27 de dezembro de 2025, em São José dos Pinhais. Na ocasião, a vítima foi torturada e executada com disparos de arma de fogo após ter a residência invadida por cinco criminosos armados. Os familiares também foram submetidos a violência física e psicológica.

+ Leia mais Galão de água mineral tem prazo de validade, alerta fabricante

“As apurações demonstraram que esse homicídio não foi um fato isolado, mas parte de uma escalada de violência atribuída ao mesmo grupo criminoso, responsável por ao menos três mortes ocorridas em curto intervalo de tempo em São José dos Pinhais, todas ligadas à disputa pelo controle do tráfico de drogas e à tentativa de imposição de domínio territorial no Jardim Independência”, disse o delegado da PCPR Fábio Machado.

Os presos na operação desta quarta-feira foram encaminhados ao sistema penitenciário.