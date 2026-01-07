Galão de água mineral tem prazo de validade, alerta fabricante

Muito presente na rotina de casas e empresas, a água mineral em galões exige atenção a um ponto pouco conhecido pelos consumidores: após a abertura, o consumo deve ocorrer em até duas semanas. O alerta é da Font Life, indústria paranaense de água mineral.

De acordo com Célio Baggio, diretor administrativo da Font Life, depois que o galão é aberto e colocado no bebedouro, a água fica exposta ao contato com o ambiente. “Mesmo sendo um produto natural e seguro na origem, a água mineral deve ser consumida em até duas semanas após a abertura do galão, para evitar riscos de contaminação”, explica.

Além do prazo de consumo da água, outro cuidado importante está relacionado à validade do próprio galão. Os vasilhames retornáveis de 10 e 20 litros têm validade de até três anos a partir da data de fabricação, que pode ser conferida no fundo ou próximo ao bico do recipiente. “Com o tempo, o plástico se desgasta, pode apresentar microfissuras e comprometer a higiene da água”, afirma Baggio.

O diretor reforça que o consumidor deve sempre verificar se o galão está íntegro, sem rachaduras, cortes ou danos visíveis. Caso o vasilhame esteja vencido ou em más condições, a responsabilidade pela troca é do fornecedor. “O cliente não pode ser obrigado a comprar um galão novo. A substituição deve ser feita pela empresa”, ressalta.

Como fazer a limpeza correta

A higienização adequada do galão é fundamental para garantir a qualidade da água. A orientação é limpar a parte externa antes de cada troca, utilizando detergente neutro ou álcool 70%, evitando tocar no gargalo durante a retirada do lacre e ao posicionar o galão no bebedouro.

Para a limpeza interna do compartimento onde o galão é inserido no bebedouro, uma boa alternativa é preparar uma mistura com partes iguais de água e vinagre, deixando de molho por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, basta drenar a solução pela torneira ou saída de água e finalizar com bastante água corrente para remover qualquer resíduo.

Processo industrial rigoroso

Quando retornam à indústria, os galões passam por um rigoroso processo de higienização antes da reutilização. Na Font Life, todos os vasilhames são submetidos a inspeção visual e sensorial para identificação de odores, danos ou irregularidades.

Os galões que não atendem aos padrões de qualidade são imediatamente encaminhados para reciclagem. Já os aprovados seguem para lavagem em equipamentos específicos, com uso de sanitizantes como soda cáustica e ácido peracético, além da atualização da data de envase e troca do rótulo, quando necessário. “Seguimos todas as normas e legislações vigentes para garantir total eficiência no processo de higienização”, afirma Baggio.

Mercado em expansão

A atenção à validade e higienização dos galões ganha ainda mais relevância diante do crescente consumo de água mineral no país. O Brasil ocupa a quinta posição entre os maiores mercados de água engarrafada do mundo, com mais de 21 bilhões de litros consumidos anualmente.

Este aumento está diretamente relacionado à busca por hábitos mais saudáveis e à maior preocupação com hidratação e qualidade da água. Em períodos de calor intenso, como no verão, a demanda pela compra pode crescer até 40%, reforçando a importância de manter os galões em boas condições para garantir água segura e de qualidade até o consumo final.