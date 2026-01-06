Verão Maior Paraná tem surfe, vôlei e ídolos olímpicos no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A segunda semana do Verão Maior Paraná traz uma programação intensa de atividades esportivas gratuitas no Litoral do estado entre os dias 9 e 11 de janeiro. Moradores e turistas poderão participar de aulas de surfe e bodyboarding, competir em um torneio de vôlei de praia e assistir ao Desafio Olímpico de Vôlei com grandes nomes do esporte brasileiro.

Em Pontal do Paraná, a Escolinha de Surf acontece na praia de Ipanema, das 8h30 às 11h30 e das 15h às 18h. Já as aulas de bodyboarding serão realizadas em Guaratuba, no Morro do Cristo, e em Matinhos, no balneário Riviera, nos mesmos horários. As inscrições para ambas as atividades são gratuitas e feitas no local.

A Arena Verão Maior Paraná na Praia de Caiobá sediará o Open Verão Maior Paraná de Vôlei de Praia de 9 a 11 de janeiro, das 8h às 19h. O torneio terá categorias adulto masculino e feminino, além da categoria sub-17. As inscrições custam R$ 120 por dupla e incluem kit oficial. A premiação total será de R$ 12 mil.

O ponto alto da programação acontece no sábado (11), das 10h às 13h, com o Desafio Olímpico de Vôlei na Arena de Caiobá. O público poderá ver de perto campeões olímpicos e mundiais como Giba, Dante, Rodrigão e Serginho, além de ex-atletas que representaram o Paraná em competições nacionais.

As atividades integram o calendário dos Jogos de Aventura e Natureza, que prevê mais de 100 eventos esportivos no Litoral e nos balneários do Noroeste do Paraná até março. A expectativa é de recorde tanto no número de atletas quanto de público nas competições.