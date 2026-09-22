Vento de 124,9 km/h e destelhamentos: temporal deixa 161,9 mil sem energia no Paraná

Em todo o Paraná, 161,9 mil consumidores estão sem energia elétrica devido às fortes chuvas que atingiram o estado entre a noite de segunda-feira (21) e a madrugada desta terça-feira (22). Os estragos se estenderam de cidades do Oeste à Região Metropolitana de Curitiba, com registros de alagamentos, quedas de árvores e destelhamentos.

A região mais atingida pela falta de energia é o Norte do Paraná, com 80,5 mil ocorrências registradas. No Noroeste, são 29,1 mil desligamentos; nos Campos Gerais e Centro-Sul, 22,3 mil; na Região Metropolitana de Curitiba, incluindo a capital, 17,1 mil; no Oeste, 8 mil; e no Sudoeste, 4,5 mil.

Em Curitiba, 6,6 mil imóveis estão com o fornecimento de energia interrompido. Segundo o boletim da Defesa Civil municipal, 15 árvores caíram na cidade, 26 lonas foram entregues e outros dez pontos registraram alagamentos. Duas pessoas ficaram desabrigadas. Bairros da capital também registraram granizo intenso.

Em Francisco Beltrão, no Sudoeste, um carro estacionado foi levantado pela força do vento e acabou sobre outro automóvel. Já em Apucarana, os ventos destelharam a Catedral Basílica Pontifícia Nossa Senhora de Lourdes. Na cidade, outdoors também foram derrubados pela força das rajadas.

Ventos ultrapassaram 120 km/h

Segundo dados da Defesa Civil do Paraná, três cidades registraram, na segunda-feira, os temporais e vendavais como situação de desastre: Palotina, Maringá e Apucarana. Entre elas, Apucarana teve as rajadas mais intensas do dia. Às 19h15, o vento chegou a 124,9 km/h.

Também foram registradas rajadas intensas em Telêmaco Borba, onde o vento chegou a 95,4 km/h às 20h30; General Carneiro, com 83,9 km/h às 13h30; no Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, com 86,8 km/h às 21h30; Foz do Iguaçu, com 83,2 km/h às 17h30; e Maringá, com 86,8 km/h às 18h.

Segundo dados das estações do Simepar, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Assis Chateaubriand, com 93,8 milímetros. Curitiba aparece em segundo lugar, com 65,6 milímetros acumulados. Confira os maiores volumes registrados no estado:

Assis Chateaubriand (Simepar) – 93,8 mm

Curitiba (Simepar) – 65,6 mm

Lapa (Simepar) – 58,0 mm

Morretes (INMET) – 58,0 mm

Antonina (Simepar) – 55,4 mm

Morretes (Simepar) – 54,8 mm

Nova Tebas (INMET) – 46,6 mm

Altônia (Simepar) – 44,2 mm

General Carneiro (INMET) – 43,6 mm

Campo Mourão (Simepar) – 42,6 mm

Palmas (Simepar) – 42,4 mm

Chuvas continuam nesta terça-feira

As tempestades são resultado da aproximação de uma frente fria pelo Paraná. Para esta terça-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja válido para uma faixa que se estende da região Centro até o Norte do estado.

Há possibilidade de chuva de até 100 mm por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Segundo a previsão do Simepar, as regiões Oeste, Centro-Sul e Sudoeste devem registrar melhora no cenário de instabilidade a partir da tarde.

Em todo o Paraná, a previsão indica persistência das chuvas até quinta-feira (24). A combinação de chuva e vento também contribui para aumentar a sensação de frio no estado.