Neodent investe R$ 2 bi e faz de Curitiba polo mundial de implantes dentários

Uma empresa que nasceu em Curitiba há mais de três décadas agora coloca a capital paranaense no centro de uma operação global de implantes dentários. A Neodent inaugurou nesta segunda-feira (21) sua terceira fábrica na Cidade Industrial de Curitiba, em um projeto que prevê investimento de até R$ 2 bilhões até 2031, com recursos próprios do Grupo Straumann, controlador da companhia.

A nova unidade tem 42 mil metros quadrados de área construída e levará a capacidade produtiva da Neodent para até 15 milhões de implantes por ano quando estiver em plena operação. Hoje, as fábricas da empresa em Curitiba produzem cerca de 7,2 milhões de implantes por ano.

O investimento é o maior da história da Neodent e também reforça uma característica que acompanha a empresa desde sua criação: embora tenha se tornado uma companhia de alcance internacional, Curitiba continua sendo o centro mundial de manufatura da marca. Não é à toa que isso levou a Neodent a apelidar a capital de “Vale do Titânio”, já que o metal é a base da grande maioria dos produtos da empresa.

“É um novo capítulo não só para a Neodent, mas para Curitiba, para o Paraná e também para o Brasil”, afirmou Alexei Troyano Costa, presidente da Neodent e vice-presidente executivo do Grupo Straumann para a América Latina, durante a inauguração.

A expansão ocorre em um momento de crescimento do mercado mundial de implantes dentários. Segundo a empresa, o setor cresce, em média, entre 8% e 9% ao ano. A Neodent afirma que vem crescendo a uma taxa de aproximadamente 20% ao ano.

Neodent: de Curitiba para 100 países

A dimensão internacional da operação ajuda a explicar o tamanho do novo investimento. Atualmente, aproximadamente metade dos implantes produzidos pela Neodent fica no mercado brasileiro. A outra metade segue para o exterior. E conforme a companhia, não existe diferença nos produtos conforme o mercado. O mesmo produto e qualidade vendido no Brasil é o levado além fronteiras.

A empresa está presente em cerca de 100 países e afirma que a tendência é de que o mercado internacional passe a representar uma parcela ainda maior da produção. “Todos os sorrisos que a gente forma na fábrica, vende em Curitiba e vão para o mundo”, disse Alexei.

A nova fábrica não será dedicada apenas a produtos inéditos. Parte da produção atual será transferida para a unidade porque as duas plantas existentes já operam próximas do limite de capacidade. Ao mesmo tempo, a nova estrutura receberá a fabricação de novos produtos e inovações que chegarão ao mercado a partir do próximo ano.

A companhia, por enquanto, não prevê construir fábricas em outros países. Segundo Alexei, a estratégia é manter a produção concentrada em Curitiba. Questões logísticas, geopolíticas e de mercado, porém, podem levar a empresa a avaliar novas estruturas no futuro.

Enquanto isso, o grupo trabalha na ampliação da estrutura logística internacional. Estados Unidos, Suíça e Cingapura estão entre os mercados que já contam com estruturas logísticas, enquanto Polônia e Espanha estão entre os locais em estudo para novos hubs logísticos.

No Brasil, a Neodent mantém 19 lojas e estruturas logísticas para aproximar os produtos dos clientes. A estratégia permite, segundo a companhia, realizar entregas em até 24 horas em determinadas regiões.

Mais tecnologia para produzir implantes

A terceira fábrica é também a unidade mais tecnológica da Neodent. O parque fabril foi projetado com equipamentos de maior automação, rastreabilidade e precisão. Um exemplo está na etapa de embalagem. Nas unidades atuais, determinadas máquinas conseguem processar cerca de 30 peças por minuto. Na nova fábrica, equipamentos chegam a 60 peças por minuto.

O processo também incorpora câmeras para controle dimensional e visual. A própria máquina verifica se a gravação a laser realizada no produto corresponde à identificação correta antes que ele deixe a linha.

“Embora altamente automatizada, a operação será híbrida, combinando tecnologia avançada com mão de obra especializada”, explicou Almir Zvetz, vice-presidente de Produção da Neodent.

A nova planta também terá o dobro da quantidade de máquinas CNC em relação às operações atuais. Esses equipamentos, produzidos especialmente para a operação, são utilizados na fabricação dos implantes e componentes protéticos.

Mais colaboradores

O crescimento da produção deve vir acompanhado de uma expansão significativa do quadro de funcionários. A Neodent tem atualmente cerca de 3 mil colaboradores e estima potencial para gerar até 2 mil novos empregos diretos até 2031. Isso representa um aumento de mais de 50% no quadro atual.

A construção da fábrica já movimentou o mercado de trabalho local. Mais de 4,5 mil profissionais chegaram a cadastrar currículos para trabalhar na obra, que teve pico de aproximadamente 400 trabalhadores simultaneamente.

A Neodent Curitiba também mantém programas de capacitação profissional voltados à formação de mão de obra especializada para a expansão industrial. Parte desses programas tem conexão direta com as comunidades próximas às fábricas. Segundo Alexei, cerca de 40% das pessoas capacitadas nesses projetos acabam trabalhando na empresa.

Fábrica sustentável

Além da escala industrial, a nova unidade foi construída com uma série de iniciativas de sustentabilidade. A fábrica passa a operar com energia 100% renovável e terá certificação LEED, referência internacional para construções sustentáveis.

O projeto preservou mais de 7,1 mil metros quadrados de área verde e adotou um sistema de reúso de água para as descargas dos banheiros. A unidade também trabalha com uma política de aterro zero, que prioriza reciclagem, reutilização, compostagem e recuperação energética dos resíduos.

Um dos elementos mais curiosos está no mobiliário. Parte dos móveis utilizados na nova fábrica foi produzida a partir de resíduos plásticos gerados na fabricação de alinhadores transparentes da ClearCorrect, outra marca do Grupo Straumann com produção em Curitiba.

Os resíduos são transformados em placas, que posteriormente viram móveis utilizados dentro da própria fábrica.

“É uma empresa que cresce aceleradamente e que tem um propósito de bem-estar das pessoas, de gerar sorrisos e cuidar das pessoas, mas que não esquece do lado social e da sustentabilidade”, afirmou Alexei.

Neodent nasceu no Paraná

A história da Neodent começou em Curitiba em 1993, quando o cirurgião-dentista Geninho Thomé criou a empresa com a proposta de ampliar o acesso aos implantes dentários no Brasil. Mais de 30 anos depois, a companhia faz parte do Grupo Straumann, da Suíça, considerado líder global em odontologia, mas mantém em Curitiba toda a sua estrutura industrial.

Com a inauguração, as fábricas existentes e a nova unidade passam a formar o Complexo Industrial Neodent Dr. Geninho Thomé. O nome é uma homenagem ao fundador, que continua ligado à companhia como presidente científico e atua nas áreas de inovação e desenvolvimento de produtos.

Hoje, a Neodent possui cerca de 3 mil colaboradores, está presente em 98 países, segundo dados institucionais, e se tornou uma das maiores empresas mundiais do segmento. O crescimento da indústria acompanha também mudanças demográficas. Com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, cresce a demanda por tratamentos de reabilitação oral.

Para a Neodent, porém, o desafio não está apenas em produzir mais implantes. A companhia também busca desenvolver soluções que facilitem o trabalho dos dentistas e ampliem o acesso ao tratamento.

“Desde a fundação, a intenção era democratizar o acesso. O preço dos implantes no Brasil era muito alto. Hoje, essa mudança que aconteceu no Brasil nos anos 2000 está acontecendo no restante do mundo”, afirmou o Dr. Sergio Bernardes, cirurgião-dentista e diretor de Novos Produtos e Práticas Clínicas da Neodent.