Granizo e chuva forte atingem bairros de Curitiba nesta segunda-feira

A noite desta segunda-feira (21) é marcada por chuva forte, rajadas de vento e registro de queda de granizo em diferentes bairros de Curitiba e região. Ocorrências e relatos de precipitação de pedras de gelo já foram registrados em bairros como Água Verde, Bigorrilho, Boqueirão, Hauer, Xaxim e Umbará.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é causada pelo deslocamento de uma frente fria, intensificada pela atuação do Jato de Baixos Níveis (JBN), que transporta um grande volume de umidade. Essa combinação cria um ambiente propício para temporais pontualmente severos ao longo da noite de hoje e durante a madrugada de terça-feira (22).

Riscos e alertas da Defesa Civil

As autoridades de monitoramento alertam a população para os riscos associados à intensidade das tempestades em Curitiba e Região Metropolitana:

Granizo e vento forte: Risco de destelhamentos, danos em estruturas e rajadas de vento que podem superar os 70 km/h.

Risco de destelhamentos, danos em estruturas e rajadas de vento que podem superar os 70 km/h. Quedas de árvores: Solo encharcado e ventos fortes elevam a probabilidade de queda de galhos e árvores sobre a fiação e vias públicas.

Solo encharcado e ventos fortes elevam a probabilidade de queda de galhos e árvores sobre a fiação e vias públicas. Alagamentos e enxurradas: Acúmulo rápido de água e redução drástica da visibilidade no trânsito.

Acúmulo rápido de água e redução drástica da visibilidade no trânsito. Energia elétrica: Possibilidade de interrupção no fornecimento em pontos isolados.

Tendência para os próximos dias

Ao longo da terça-feira (22), o risco de tempestades severas diminui na capital e região, restando previsão de pancadas de chuva isoladas acompanhadas de trovoadas.

A partir da noite de terça e na madrugada de quarta-feira (23), o avanço de uma massa de ar frio provocará um declínio acentuado nas temperaturas, trazendo sensação de frio para a metade sul do estado.

Recomendações à população

Evite se abrigar debaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis durante as rajadas de vento.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de sinalização ou árvores de grande porte.

Não tente atravessar ruas ou avenidas alagadas.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).