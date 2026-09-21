Primavera começa com previsão de mais temporais no Paraná; veja o que esperar

A primavera começa no Hemisfério Sul nesta terça-feira (22), às 21h05, e, para a nova estação, o Paraná deve se preparar para um cenário de instabilidade e calor. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a primavera será marcada por volumes de chuva e temperaturas acima da média histórica em todo o estado até dezembro, impulsionados pelo fortalecimento do fenômeno El Niño.

O fenômenos, caracterizado pelo aquecimento das águas do oceano Pacífico, deve atingir o pico de intensidade entre o fim da primavera e o início do verão. A atualização do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (NOAA) confirma que o fenômeno está se fortalecendo, injetando mais calor e umidade na atmosfera. Essa combinação serve como “combustível” para a formação de temporais e tempestades severas.

De acordo com informações do Simepar, a transição climática ao longo dos próximos meses ocorrerá de forma gradual:

Setembro: Registra temperaturas dentro da média na maior parte do estado, com possibilidade de valores ligeiramente acima na metade Norte.

Registra temperaturas dentro da média na maior parte do estado, com possibilidade de valores ligeiramente acima na metade Norte. Outubro: Clima dentro ou ligeiramente superior à média climatológica em todas as regiões do Paraná.

Clima dentro ou ligeiramente superior à média climatológica em todas as regiões do Paraná. Novembro e Dezembro: Altas temperaturas generalizadas e chuvas volumosas. Os maiores desvios de precipitação se concentrarão nas faixas Oeste, Sudoeste e Centro-Sul em novembro, e no Oeste em dezembro.

O Simepar lembra que as frentes frias desta época costumam se deslocar mais pelo oceano. No entanto, a passagem de sistemas frontais combinada a áreas de baixa pressão vindas do Paraguai tornará as tempestades mais frequentes no continente.

Paraná intensifica ações preventivas

Diante dos alertas meteorológicos, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) alinhou estratégias com os 399 municípios paranaenses por meio dos dez Núcleos de Atuação Regional (NAR). O foco é preparar as prefeituras para melhorar a drenagem urbana e atualizar os Planos de Contingência.

Segundo o Simepar, até o momento, 278 prefeituras já executaram medidas preventivas, como manutenção de bueiros, desassoreamento de rios e simulações de gestão de desastres. Municípios como Morretes e Antonina passaram por simulados práticos com moradores de áreas de alto risco para alinhar rotas de fuga e protocolos de emergência.

Para aliviar os impactos de possíveis enchentes e alagamentos, o Governo do Estado estruturou um pacote de medidas integradas entre diferentes pastas:

Reforço na frota: Entrega de 110 caminhonetes 4×4 para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes municipais (68 viaturas foram repassadas diretamente às cidades para facilitar o acesso a locais isolados).

Entrega de 110 caminhonetes 4×4 para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes municipais (68 viaturas foram repassadas diretamente às cidades para facilitar o acesso a locais isolados). Alertas por celular: Em parceria com a Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial (Seia), 12 torres de telefonia e internet estão sendo instaladas em áreas vulneráveis, permitindo que cerca de 12 mil moradores recebam alertas da Cedec em tempo real.

Em parceria com a Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial (Seia), 12 torres de telefonia e internet estão sendo instaladas em áreas vulneráveis, permitindo que cerca de 12 mil moradores recebam alertas da Cedec em tempo real. Abrigos e assistência social: Mapeamento e revisão de 1.353 abrigos ativos no estado e cadastro da população vulnerável, em ação promovida com a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

Mapeamento e revisão de 1.353 abrigos ativos no estado e cadastro da população vulnerável, em ação promovida com a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef). Agilidade em obras: O Instituto Água e Terra (IAT) concedeu dispensa de licenciamento ambiental para obras emergenciais de prevenção, mitigação e resposta a desastres.

O Instituto Água e Terra (IAT) concedeu dispensa de licenciamento ambiental para obras emergenciais de prevenção, mitigação e resposta a desastres. Segurança escolar: O Programa Brigadas Escolares intensificou vistorias em prédios da rede pública e promoveu treinamentos com alunos e servidores.