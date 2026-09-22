Morre menino de 9 anos atingido por tiro na cabeça dentro de casa no Paraná

Um menino de 9 anos morreu na noite desta segunda-feira (22), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Identificado como Matheus Lourenço Barbosa, ele estava internado desde sábado (19), após ser atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça em Guarapuava.

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o menino estava em casa jogando videogame quando foi atingido pelo tiro. O disparo teria sido feito pelo tio, de 19 anos, que estava na sala de estar acompanhado de amigos. A polícia apura a hipótese de que o tiro tenha sido acidental.

No dia da ocorrência, o menino foi socorrido pelo pai, que acionou o Samu para prestar os primeiros atendimentos. Devido à gravidade do caso, ele foi transferido do Hospital São Vicente, em Guarapuava, para o Hospital Universitário de Ponta Grossa, onde permanecia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, o pai do menino confirmou que recebeu, durante a noite, a confirmação da morte encefálica pela equipe médica. A família autorizou a doação de órgãos, procedimento que antecede o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

Tio está preso e pode responder por crime

O tio de 19 anos está preso em Guarapuava desde sábado, quando foi detido em flagrante. Ele já prestou depoimento à polícia e afirmou que o disparo foi acidental. No momento da ocorrência, outro homem, que teria fugido do local levando a arma usada no disparo, também estava na residência.

Até o momento, as diligências também incluem o depoimento de uma adolescente de 16 anos que estava no local. Ela apresentou uma versão diferente sobre o que aconteceu.

Os próximos procedimentos incluem a localização da arma e a coleta de novos depoimentos para reconstruir a dinâmica do disparo. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do caso e a eventual responsabilidade criminal do tio. A definição sobre uma possível responsabilização na Justiça ocorrerá após a conclusão do inquérito e a análise do Ministério Público.