Risco de temporais continua no Paraná durante esta terça-feira

A instabilidade avança sobre o Paraná na noite desta segunda-feira (21), provocando temporais severos em diversas regiões do estado. Em Apucarana, no Norte do Paraná, a força do vento superou a marca dos 100 km/h por volta das 20h, conforme registro do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A previsão do Simepar indica que o cenário continua ao longo de toda a madrugada e durante a terça-feira (22), com a manutenção de chuvas volumosas em curto espaço de tempo, descargas elétricas, novas rajadas intensas de vento e queda de granizo em pontos isolados.

Chuva intensa está sendo registrada em regiões como União da Vitória, Formosa do Oeste e Assis Chateaubriand.

Em Curitiba, diversos bairros registram queda de granizo na noite desta segunda. O acumulado na capital é de 11,6 milímetros. Um alerta da Defesa Civil para a região foi disparado por volta das 22h.

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Frente fria e Jato de Baixos Níveis alimentam as tempestades

O Simepar explica que o avanço de uma frente fria, combinado com o intenso aporte de umidade promovido pelo Jato de Baixos Níveis (JBN), elevou os índices de instabilidade atmosférica em todo o estado. Na faixa entre o Oeste e o Noroeste, as altas temperaturas registradas ao longo do dia atuaram como combustível adicional para a formação de núcleos de tempestades extremamente fortes.

A instabilidade se desloca em direção às regiões centrais, Norte e Leste nas próximas horas, mantendo o risco elevado de estragos durante o período noturno.

Riscos monitorados pela Defesa Civil

Diante do volume de ocorrências registradas e da continuidade do mau tempo, a Defesa Civil do Paraná reforça o alerta para:

Ventos fortes e granizo: Risco severo de destelhamentos de residências e comércios, queda de galhos e árvores de grande porte sobre vias e redes elétricas.

Risco severo de destelhamentos de residências e comércios, queda de galhos e árvores de grande porte sobre vias e redes elétricas. Danos à rede elétrica: Alto potencial para interrupção no fornecimento de energia em vários municípios.

Alto potencial para interrupção no fornecimento de energia em vários municípios. Enxurradas e alagamentos: Chuvas intensas em curtos intervalos podem sobrecarregar sistemas de drenagem urbana e causar enxurradas repentinas.

Chuvas intensas em curtos intervalos podem sobrecarregar sistemas de drenagem urbana e causar enxurradas repentinas. Rodovias: Redução drástica da visibilidade e risco de queda de barreiras ou árvores nas pistas.

A Defesa Civil não divulgou um boletim atualizado de possíveis estragos no estado provocados pelos temporais da noite desta segunda-feira.

Chuvas diminuem na terça e frio chega na quarta

O risco de temporais severos permanece elevado durante a madrugada. Segundo o Simepar, ao longo da terça-feira (22), o potencial para tempestades começa a perder força gradualmente, ocorrendo apenas pancadas de chuva isoladas com trovoadas no Centro e Leste, enquanto o tempo volta a se estabilizar no Oeste e Sudoeste.

A partir da noite de terça e na madrugada de quarta-feira (23), uma nova massa de ar frio avança pelo estado, promovendo um declínio acentuado das temperaturas e trazendo sensação de frio, especialmente nas regiões do Sul paranaense.