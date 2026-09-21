MP denuncia homem por feminicídio após jovem ser morta com 44 golpes de faca em Londrina

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Londrina, denunciou por feminicídio e tentativa de estupro o homem acusado de matar Thaissa Gabriely de Oliveira Marques, de 21 anos, no estacionamento de uma academia.

O crime aconteceu no Norte do estado, no dia 11 de setembro, quando a vítima atuava na divulgação do estabelecimento, que se preparava para ser inaugurado. Segundo as investigações, o autor teria simulado interesse em conhecer as instalações do local para atrair a jovem para o interior do imóvel.

No local, o suspeito teria tentado estuprar a vítima sob ameaça de uma faca e o uso de uma corda. A mulher conseguiu se desvencilhar e correu para o estacionamento da academia em busca de socorro, mas teria sido alcançada pelo agressor. A perícia apontou que a jovem foi atingida por 44 golpes de faca por todo o corpo. O homem foi preso em flagrante no mesmo dia.

Ao formalizar a denúncia, o MPPR destacou agravantes para o aumento da pena pelo crime de feminicídio, como meio cruel, evidenciado pela multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima; dissimulação, ao fingir ser um cliente interessado no espaço; e recurso que dificultou a defesa, impedindo qualquer chance de reação eficiente por parte da jovem.

A jovem foi enterrada no último sábado (12), em Londrina.