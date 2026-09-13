Jovem morta a facadas após tentativa de estupro é enterrada em Londrina

Foi enterrada neste sábado (12), em Londrina, a jovem Thaissa Gabriely de Oliveira Marques, de 21 anos, assassinada a facadas após uma tentativa de estupro.

A estudante de Nutrição foi morta na sexta-feira (11), enquanto trabalhava entregando panfletos em frente a uma academia, na Avenida Celso Garcia Cid, zona leste de Londrina.

O homem suspeito foi preso logo em seguida e a Polícia Civil informou que continua investigando o caso, que chocou a cidade e causou comoção nas redes sociais.

Em sua página, a prefeitura lamentou o crime, reforçando seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher. “Teve a vida interrompida de forma brutal, assim como ainda acontece com tantas mulheres, vítimas de feminicídio neste país.”

O laboratório de Estudos de Feminicídios da Universidade de Londrina também emitiu nota de pesar e destacou que o assassinato da jovem deve ser investigado como feminicídio, pois retrata a ideia de apropriação e poder sobre o corpo feminino.

“O feminicídio não acontece somente em relações íntimas ou familiares. Uma mulher também pode ser morta por razões de gênero por um desconhecido. O agressor tratou o corpo de Thaissa como um território sobreo qual poderia avançar, dominar e decidir. Ela foi atacada como mulher, em uma tentativa de submetê-la sexualmente, e morta ao resistir.”