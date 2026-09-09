Professora recebe bilhete e descobre que pais eram pagos para permitir abusos contra adolescente no PR

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (9), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, sob a suspeita de envolvimento nos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e maus-tratos contra uma adolescente de 13 anos. Entre os alvos dos mandados de prisão preventiva estão os próprios pais da vítima, de 50 e 62 anos, e o cunhado da jovem, de 45 anos.

Segundo a apuração policial, os pais deixavam de prestar os cuidados básicos à filha e a submetiam a agressões e negligência. As investigações apontam que o casal permitia e facilitava que o cunhado abusasse da adolescente dentro de casa, recebendo pagamentos em dinheiro para liberar os abusos.

De acordo com a delegada da PCPR, Renata de Souza Batista, a dinâmica dos crimes envolvia a conivência direta dos responsáveis em troca de vantagem financeira. “Conforme apurado, o casal permitia e facilitava que o cunhado da vítima praticasse atos libidinosos e conjunção carnal com a adolescente dentro da própria residência da família, mediante o recebimento de quantia em dinheiro”, explicou.

O caso veio à tona no ambiente escolar. A garota escreveu um bilhete relatando a rotina de violência e entregou o papel para uma professora. Diante do relato de socorro, a equipe pedagógica acionou a rede de proteção. A vítima passou por atendimento médico e foi direcionada para o acolhimento institucional.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os três investigados foram levados ao sistema prisional e seguem à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias de violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 ou 181. Em situações de emergência ou flagrante, a orientação é ligar diretamente para o 190.