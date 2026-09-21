Prefeitura é investigada por possível corte irregular de árvores e venda de madeira no Paraná

Por meio de nota enviada à Tribuna do Paraná, o MPPR informou que o procedimento ainda está em estágio prévio. “Dentre as diligências, está determinada a requisição de informações e documentos ao Prefeito de Perobal, bem como a colheita de depoimento dos servidores indicados pelo denunciante como executores dos serviços. Como está em fase inicial, ainda não há prazo estimado para conclusão das diligências. Também não é possível saber de antemão quais medidas poderão ser tomadas, tudo dependerá da apuração dos fatos”, diz a nota.

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O que diz a prefeitura

A reportagem procurou a Prefeitura de Perobal e questionou se o corte de árvores contava com a autorização de órgãos ambientais e se houve a comercialização do material. A administração também foi questionada sobre o inquérito aberto pelo MPPR.

Em resposta, a prefeitura disse que está ciente do procedimento e “que tem apurado internamente os fatos. Além disso, qualquer manifestação se dará apenas nos autos do procedimento”, informa a nota.