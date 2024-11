Universidade do Paraná recebe nota máxima em avaliação no MEC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) obteve a nota máxima, 5, em novo recredenciamento institucional realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). A comissão de avaliação realizou uma visita virtual in loco entre os dias 23 e 25 de outubro e analisou cinco eixos principais para atribuir o conceito: Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura.

No eixo de Desenvolvimento Institucional, por exemplo, foram avaliadas ações para o atendimento dos objetivos indicados no Plano de desenvolvimento Institucional (PDI), além de condições e necessidades sociais da comunidade. Nesse critério, a UTFPR foi avaliada com conceito máximo, nota 5.

Com o eixo de Políticas de Gestão, onde a Universidade conquistou nota 4,63, os avaliadores apreciaram o orçamento previsto para políticas de ensino e extensão, prevendo o cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação dos cursos de graduação e programas de pós-graduação. Também foram apreciadas as práticas de capacitação para docentes, tutores e técnicos administrativos.

Em relação ao eixo de Políticas Acadêmicas, foram analisadas a produção cientifica em eventos acadêmicos, projetos de cursos, comunicação interna e externa, a extensão, entre outros assuntos relacionados à temática. Nesse aspecto, a UTFPR conquistou uma nota de 4,5.

A nota final da instituição foi de 4,51, que garante o conceito máximo de 5. Essa conquista, segundo o reitor Everton Lozano, representa o esforço construído em todos os campi da UTFPR na última década, quando foi realizado o último recredenciamento institucional. “A busca pela excelência da nossa Universidade é reflexo do trabalho de toda a nossa comunidade, envolve nossos professores, técnicos-administrativos e estudantes. Essa conquista é de todos nós”, destaca.

Nos eixos de Infraestrutura e de Planejamento e Avaliação Institucional, que também compõem o conceito final, a Universidade foi classificada com as notas 4,12 e 4,0, respectivamente.

A avaliação institucional ocorre para que as instituições possam ser credenciadas ou recredenciadas junto ao MEC, tendo como referencial básico o resultado da avaliação in loco. Esse processo é conduzido pelo Inep, ocorre no contexto do fornecimento de referencial básico ao processo decisório de regulação e supervisão da educação superior, realizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC).

Adicionalmente, a avaliação atua para subsídio do conhecimento e da decisão por parte da sociedade em geral sobre a qualidade da educação superior no Brasil.

EAD também é conceito 5

Em 2019, a UTFPR também foi avaliada com nota 5 no processo de recredenciamento na modalidade Ensino à Distância. A análise foi feita pelos canais digitais e presencialmente entre 4 e 8 de agosto daquele ano.