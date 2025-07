Universidade do Paraná oferta curso online de ucraniano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Núcleo de Estudos Eslavos (NEES) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e a Representação Central Ucraniano-Brasileira (RCUB) promovem um Curso de Língua Ucraniana. Abertas para toda a comunidade, as aulas são online e têm carga horária total de 30 horas por módulo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto pelo Sistema de Gestão de Eventos da Unicentro. No segundo semestre deste ano, são ofertados os níveis I, II, III e V.

São cobrados R$ 100 de taxa de matrícula e mais duas parcelas de R$ 150 como mensalidade. As instruções para o pagamento estão disponíveis na página de inscrição.

O projeto também disponibiliza bolsas integrais e parciais para os cursos. A solicitação do benefício é feita por meio de um formulário próprio até o dia 8 de agosto.

A previsão é que as novas turmas comecem na semana do dia 19 de agosto. Em caso de dúvidas, o telefone do NEES é o (42) 3421-3151. Também é possível entrar em contato pelo e-mail linguaucraniana@unicentro.br.

Cursos de ucraniano online ofertados no 2º semestre

Língua Ucraniana I

Voltado para alunos iniciantes

Aulas às terças-feiras, às 19h

Língua Ucraniana II

Voltado para alunos iniciantes com algum conhecimento da língua e do alfabeto cirílico

Aulas às quintas-feiras, às 20h30

Língua Ucraniana III

Voltado para alunos que já finalizaram o nível II ou que dominam o básico e querem avançar

Aulas aos sábados, às 9h

Língua Ucraniana V

Voltado para alunos que finalizaram o nível IV ou para aqueles que possuem conhecimento da língua em nível intermediário

Aulas às terças-feiras, às 20h30