Baleia-jubarte de 8 metros é encontrada em Pontal do Paraná

Uma baleia-jubarte juvenil foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (18) na faixa de areia de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. O animal, com aproximadamente 8 metros de comprimento, já apresentava sinais avançados de decomposição. Este é o segundo registro de encalhe do mesmo tipo nas praias paranaenses neste inverno.

A descoberta aconteceu durante o monitoramento de rotina realizado pela equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), que é coordenado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (LEC-UFPR).

Seguindo o protocolo do PRAE, a Prefeitura de Pontal do Paraná foi acionada logo após o achado e contribuiu com equipe e maquinário para o manejo do corpo da baleia.

Os pesquisadores coletaram amostras biológicas que serão analisadas em laboratório para investigar possíveis causas da morte e também avaliar as condições do ambiente marinho local.

“Entre o inverno e a primavera, as baleias-jubarte percorrem grandes distâncias migratórias. Os indivíduos mais jovens tendem a ser mais suscetíveis a desafios ao longo do trajeto, o que pode levá-los ao encalhe”, explicou a bióloga Liana Rosa, responsável pelas operações do PMP-BS/UFPR.

Fábio Henrique Lima, médico-veterinário e responsável técnico do projeto, lembra que muitos dos animais já chegam debilitados. “É comum observarmos sinais de desnutrição, infecções ou traumas. Mesmo quando o corpo está deteriorado, a necropsia ainda permite obter dados importantes sobre as condições de vida desses cetáceos na nossa região”.

A orientação é clara: caso você encontre qualquer animal marinho, vivo ou morto, não se aproxime e acione imediatamente o PMP-BS pelos canais oficiais. Esta medida é super importante tanto para a segurança das pessoas quanto para o avanço das pesquisas sobre os ecossistemas costeiros do Paraná.

O monitoramento é realizado pela equipe do LEC/UFPR, em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná.