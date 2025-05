Universidade do Paraná abre concurso para professores com salário de R$ 17 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) lança um concurso público para professores. Após dez anos sem seleções para docentes, a instituição oferece 102 vagas, com salários que chegam a R$ 17 mil.

O edital, divulgado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos (Prorh), contempla todas as áreas da universidade, desde Ciências Humanas até Educação, Comunicação e Artes. Das 102 oportunidades, 86 são de ampla concorrência, dez para candidatos pretos e pardos, e seis para pessoas com deficiência (PcD).

Datas de inscrições para concurso público da UEL

O processo seletivo será realizado em duas fases distintas:

1. De 19 de maio a 17 de junho de 2025: Destinada a candidatos que concorrerão às vagas reservadas (cotas).

2. De 14 de julho a 12 de agosto de 2025: Para candidatos de ampla concorrência.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).

Informações importantes sobre o concurso

Taxa de inscrição: R$ 808 (com possibilidade de isenção para casos específicos)

Salário: R$ 17,4 mil mensais (jornada de 40 horas semanais, regime de dedicação exclusiva)

Etapas de avaliação: Prova escrita, prova prática (quando aplicável), prova didática com arguição, defesa de memorial/projeto/portfólio e prova de títulos

A expectativa é que os aprovados iniciem as atividades no ano letivo de 2026, com o concurso tendo validade de dois anos.