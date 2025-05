Costela fogo de chão perfeita: mestre dá dicas em shopping de Curitiba

Neste próximo domingo (18), o Shopping Crystal realiza o evento Deck On-Fire, na Mercadoteca Batel, com almoço de costela fogo de chão, versões de hits do rock ao vivo com o trio XimaRock e bate-papo sobre churrasco com o especialista Carlos Fogo, mestre em parrilla.

O bate-papo acontece às 11h, com entrada gratuita. Na ocasião, o público poderá tirar dúvidas sobre como preparar uma costela fogo de chão com o mestre em parrilla. Às 12h, tem início o almoço, em que os amantes de carne poderão adquirir os preparos assinados por Carlos Fogo, no deck da Mercadoteca.

Além da costela, será servido porco Moura — com carnes oriundas de um projeto da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que cria os animais soltos e alimentados com vegetais.

O evento também conta com outras opções, como o carneiro do Don Kebab, os drinks do Astrolab, os chopes e cervejas do Way Beer e do Buteco, a banana flambada com sorvete Formiga e as tortas da Flavours. Para quem preferir outras alternativas, a Mercadoteca também oferece carnes nobres (Jack Bulls), comida italiana (Trovatta), asiática (Ken Li e Kukan), além de pratos de boteco, hambúrgueres, sanduíches e saladas.

Serviço

Deck on Fire

Data: domingo (18)

Local: Deck da Mercadoteca Batel (Piso L3)

Programação

11h Bate-papo sobre churrasco (gratuito)

12h às 15h Deck On-Fire

Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Redes sociais: @shoppingcrystal

Mais informações: www.shoppingcrystal.com.br