Ponte de Guaratuba chega a 55,5% de conclusão; veja fotos e vídeo inédito

A tão aguardada Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, atingiu um marco significativo: 55,7% de sua construção já está finalizada. O mais recente relatório de obras revela progressos notáveis em aspectos cruciais do projeto.

Em abril, as atividades se concentraram na execução das estacas do trecho pré-moldado, incluindo cravação, escavação e concretagem. Além disso, houve avanços na fabricação e lançamento de vigas longarinas pré-moldadas, execução de travessas e aduelas de disparo nos apoios 4 e 5.

O avanço da estrutura de sustentação e da pista sobre a baía de Guaratuba já é visível. A infraestrutura continua progredindo com a concretagem de estacas nos trechos estaiado e pré-moldado, totalizando 64 estacas quando concluído.

Na superestrutura, a fabricação de vigas longarinas pré-moldadas alcançou 81 unidades, com 65 já lançadas. O trecho pré-moldado viu a continuação do lançamento de placas de concreto pré-moldadas, preparando o caminho para a futura pista de veículos e ciclistas.

O Consórcio Supervisor da obra informou que já foram utilizadas 2,5 mil toneladas de aço e 17 mil metros cúbicos de concreto. Um detalhe curioso é o uso de 250 toneladas de gelo na concretagem para controlar a temperatura durante o processo.

Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, ressaltou: “Essa é uma obra que terá aproximadamente 10 mil toneladas de aço, o que equivale à Torre Eiffel, sendo edificada em uma obra fantástica aguardada há mais de 40 anos em Guaratuba”. A entrega está prevista para abril de 2026.

No trecho estaiado, a infraestrutura e mesoestrutura das torres principais estão concluídas. A aduela de partida do apoio 04 foi finalizada, e iniciou-se a armação do apoio 05.

Os acessos à ponte também estão em desenvolvimento. Em Guaratuba, continuam os serviços de contenção e terraplenagem. Do lado de Matinhos, foi concluído um desvio provisório que se tornará o futuro acesso a Cabaraquara.

Fernando Furiatti, diretor-presidente do DER/PR, afirmou: “Estamos com um grande volume de serviços em execução em ambas as margens, garantindo a implantação dos acessos da ponte sem prejudicar o acesso às vias locais pela população e visitantes”.

O investimento atual na obra é de R$ 215.546.374,98 a preços iniciais. Quando concluída, a Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, ciclovia e calçadas. Os curitibanos interessados em acompanhar o progresso em tempo real podem acessar o site www.pontedeguaratuba.pr.gov.br.

Foto: Rodrigo Feliz Leal / SEIl