Sorte grande! Paranaense leva R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Um apostador de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, teve um dia de sorte ao acertar sozinho os 15 números da Lotofácil 3391, sorteada na noite desta quarta-feira. O felizardo levou para casa o prêmio de R$ 1,6 milhão, tornando-se o mais novo milionário da região.

Resultado Lotofácil 3391: 01, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e 25.

A aposta vencedora foi feita em uma lotérica da cidade chamada Lotérica Cango, mas a identidade do ganhador ainda não foi divulgada.

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil, conhecida por oferecer maiores chances de acerto. Para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é pago para quem acerta os 15 números sorteados.

Para os amantes da sorte, a boa notícia é que o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3392, acontece já nesta quinta-feira (15). O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Vale lembrar que o valor da aposta mínima na Lotofácil é de R$ 3,00, e cada jogo permite marcar 15 números. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances de ganhar. No entanto, especialistas recomendam jogar com moderação e apenas valores que não comprometam o orçamento familiar.

Lotofácil premia jogadores de Curitiba

Curitiba teve sete apostas que ganharam prêmio após terem acertado 14 dos 15 números sorteados. Confira abaixo o detalhamento das apostas que ganharam, cada uma, um prêmio de “consolação” de R$ 1,4 mil.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cota Prêmio CURITIBA/PR A HORA DA FORTUNA 15 Não Simples 1 R$1.484,86 CURITIBA/PR LOTERIAS CAIUA LTDA 15 Não Simples 1 R$1.484,86 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.484,86 CURITIBA/PR LOTERIAS NAPOLI 15 Não Simples 1 R$1.484,86 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.484,86 CURITIBA/PR SHOW DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.484,86 CURITIBA/PR SORTE REAL LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.484,86

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉