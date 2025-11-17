Último leilão do Paraná abre visitação nesta terça; lances começam em R$ 632

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As visitas para o leilão de veículos nº 14/2025 do Governo do Paraná, o último deste ano, começam nesta terça-feira (18/11) no pátio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Ao todo, são 302 oportunidades para os interessados, com lotes distribuídos em sete cidades: Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paiçandu.

Os valores das motocicletas disponíveis começam em R$ 632,85 (lote 6) e dos carros em R$ 1.219,95 (lote 51). Os interessados têm até 28 de novembro para se inscrever no site do leiloeiro. A abertura de lances está prevista para o dia 24, às 10h. Destes veículos, 281 são recuperáveis e os outros 17 lotes são considerados sucatas.

Até o momento, em 2025, o Paraná arrecadou mais de R$ 10 milhões com a alienação de veículos inservíveis ou desnecessários, por meio de leilões que são gerenciados pela Secretaria da Administração e da Previdência, por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto/Seap). Entre os veículos disponíveis neste último leilão do ano, destacam-se modelos de Ford Focus, Toyota Band, Agrale Marruá, micro-ônibus Marcopolo Volare e Kombi Picape.

Os lances de encerramento estão programados para os dias 1.º, 02 e 03 de dezembro, dependendo do lote.

Locais, datas e horários de visitação dos lotes do último leilão de 2025 do Paraná

Lotes 01 a 23

Curitiba – Pátio do IDR-PR (Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162 – Santa Cândida)

Data: 18/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 24 a 177

São José dos Pinhais – Pátio da Polícia Civil (Rua Vanderlei Moreno, 14.000 – Borda do Campo).

Data: 19/11 (quarta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 178 a 205

Piraquara – Pátio do Deppen (Rua Isídio Alves Ribeiro, s/n – Planta Meireles).

Data: 24/11 (segunda-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 206 a 224

Ponta Grossa – Pátio do Corpo de Bombeiros (Rua Maximiliano Magagnin, 564 – Cará Cará).

Data: 25/11 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 225 a 268

Londrina – Pátio do IDR-PR (Rua Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 – Conjunto Ernani Moura Lima II).

Data: 27/11 (quinta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 269 a 291

Maringá – Pátio da UEM (Av. Colombo, 5790 – Zona 7).

Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h

Lotes 292 a 298

Paiçandu – Pátio do Deppen (Estrada Velha de Paiçandu, 2812 – Paiçandu).

Data: 28/11 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30h às 17h