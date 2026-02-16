Tromba d’água toca lago do Paraná e surpreende; “negócio estranho”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma tromba d’água foi registrada em um lago no Paraná neste fim de semana e o vídeo impressiona. O caso ocorreu no sábado (14/2), em Missal, no Oeste do estado, e foi confirmado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O fenômeno é semelhante a um tornado, pois também se caracteriza por uma coluna de ar em rotação. A principal diferença é que, em vez de tocar o solo, a tromba d’água se forma sobre superfícies líquidas, como rios, lagos ou o mar. Assista ao vídeo:

Além desse registro, também houve a formação de uma nuvem funil no sábado, em Santo Antônio do Caiuá, no Noroeste do Paraná. Esta foi a quinta ocorrência de nuvem funil registrada no estado em 2026.

De acordo com o Simepar, fenômenos desse tipo são mais comuns nesta época do ano devido à maior disponibilidade de calor e umidade na atmosfera, condições que favorecem a formação de tempestades mais intensas e eventos extremos.

O órgão reforça que a nuvem funil pode representar o estágio inicial de um tornado. Por isso, a orientação para quem presenciar o fenômeno é buscar abrigo imediatamente, preferencialmente em construções de alvenaria, e evitar áreas abertas.

No caso da tromba d’água, a recomendação é manter distância e não se aproximar da área onde a coluna está formada.

