A Tribuna do Paraná conquistou o primeiro lugar na categoria Texto do 4º Prêmio APRE Florestas de Jornalismo 2026. A cerimônia aconteceu na noite desta sexta-feira (27), em Curitiba. Dois colaboradores do jornal foram premiados nesta edição.

O reconhecimento foi concedido à reportagem “Madeira engenheirada: como as árvores podem construir as cidades do futuro”, assinada pelo coordenador de conteúdo Eduardo Luiz Klisiewicz, que aborda o potencial da madeira engenheirada para transformar a construção civil e ampliar as alternativas sustentáveis no desenvolvimento das cidades.

A reportagem apresenta as possibilidades de aplicação da tecnologia na construção civil e aproxima o tema de crianças e adolescentes, mostrando como a inovação no uso da madeira pode contribuir para modelos construtivos mais sustentáveis.

Eduardo Luiz Klisiewicz durante a cerimônia.

O conteúdo também destaca oportunidades profissionais em um mercado em expansão e o potencial das florestas plantadas como fonte de matéria-prima para a indústria.

Gazeta do Povo também é premiada na categoria Texto

A Gazeta do Povo, que assim como a Tribuna do Paraná integra o Departamento de Jornais do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), conquistou o terceiro lugar na mesma categoria. O reconhecimento foi para a reportagem “Família paranaense leva floresta de 24 hectares a quase 10 mil em quatro gerações”, assinada pela jornalista Valeska Macedo, que também é colaboradora da Tribuna.

Valeska Macedo durante a cerimônia.

O texto conta a trajetória de uma família paranaense que começou a cultivar Pinus em 1974, em uma área de 24 hectares, e ampliou o empreendimento ao longo de quatro gerações, chegando a quase 10 mil hectares de florestas.

A reportagem mostra como a expansão da atividade foi acompanhada pela diversificação dos negócios, com processamento industrial da madeira, investimentos em tecnologia e aumento da produção.

O prêmio reconheceu trabalhos jornalísticos que ajudam a divulgar a importância econômica, social, ambiental e tecnológica do setor florestal. Na categoria Texto, o segundo lugar ficou com uma reportagem do Mural do Paraná, enquanto o terceiro foi dividido entre trabalhos do Bem Paraná e da Gazeta do Povo.