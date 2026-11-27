A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Curitiba recomendou à Prefeitura a revisão dos recursos destinados ao Programa Vale-Creche, após identificar uma execução abaixo da prevista em dois anos consecutivos.

O relatório de fiscalização, aprovado nesta quarta-feira (25), aponta que o benefício teve menos crianças atendidas do que o estimado e sugere redimensionar o orçamento para permitir que parte dos valores seja direcionada a outras ações da Secretaria Municipal da Educação.

Criado em 2025, o Vale-Creche oferece auxílio a famílias com renda de até três salários mínimos estaduais e crianças de quatro meses a três anos que aguardam vagas na educação infantil municipal.

Em 2025, havia 5.184 famílias elegíveis, mas apenas 907 crianças foram atendidas. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, parte da demanda foi absorvida pela própria rede pública. Em 2026, por exemplo, outras 2.572 crianças ingressaram em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou unidades contratadas pelo município.

Para este ano, foram destinados R$ 43,5 milhões ao programa, sendo R$ 42 milhões para o pagamento direto às famílias. Mesmo com a execução abaixo das estimativas, a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 prevê ampliar a verba para R$ 46,6 milhões.

A comissão recomenda que o Executivo reavalie o planejamento financeiro e considere ajustar os valores reservados à iniciativa. A fiscalização foi realizada entre agosto e novembro, com análise de documentos, dados orçamentários e informações dos portais da Transparência e de Compras do Município.

Licitação do Vale-Creche precisa ser concluída

Outro ponto destacado no relatório é a contratação da empresa responsável pela gestão dos pagamentos. Em março de 2025, a Prefeitura firmou um contrato emergencial com duração de um ano, dimensionado para atender até 4 mil crianças. Com o encerramento da vigência, em março de 2026, a licitação para escolher uma nova operadora ainda não havia sido concluída.

Para manter o atendimento às famílias, a mesma empresa continuou prestando o serviço, com pagamentos realizados por meio de autorizações de reconhecimento de obrigação.

Uma primeira licitação terminou sem vencedores em maio deste ano, e um novo procedimento foi aberto pela Secretaria Municipal da Educação. Segundo informações repassadas à comissão, a seleção estava em fase de conclusão.

A Câmara recomenda que a Prefeitura agilize o julgamento, a homologação e a formalização do contrato para que a nova empresa esteja apta a operar os pagamentos antes do início do ano letivo de 2027.

O que dizer a Prefeitura de Curitiba

Em nota à Tribuna do Paraná, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que, no decorrer de 2025 e 2026, a procura das famílias pelo benefício não ocorreu na projeção prevista e a SME fez uma revisão orçamentária com base na utilização do recurso.

Segundo a administração, muitas famílias inicialmente elegíveis foram absorvidas pela própria rede pública ou contratada antes mesmo de precisarem utilizar o voucher. Em 2026, 9,2 mil famílias foram consideradas elegíveis para o vale-creche e 1,2 mil o utilizaram.

“Mais de 2,9 mil famílias cadastradas e consideradas elegíveis para o programa foram chamadas para matrícula na Rede Municipal de Ensino. Somando o atendimento do Vale-Creche (1.264) e a absorção direta pela Rede Pública (2.928), o programa alcançou um atendimento total de 4.192 crianças, o que representa 45,13% do público elegível identificado”, diz o comunicado.

Quanto à Licitação para Gestão de Pagamentos, a SME informou que o processo está concluído e o contrato Nº 28318 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) para execução no exercício 2027. “A nova solução tecnológica permitirá o monitoramento em tempo real das transações, maior controle baseado em evidências e dados consolidados, além de simplificar o fluxo financeiro”, conclui.