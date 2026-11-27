A Prefeitura de Curitiba encaminhou à Câmara Municipal (CMC), em 19 de novembro, uma nova versão do projeto que revisa o Plano Diretor da cidade. O texto começa a ser votado na próxima quarta-feira (2) e ser concluída no dia 14 de dezembro.

O texto reúne 2.121 dispositivos normativos em 360 artigos, distribuídos em sete títulos e 26 capítulos. O volume é 11% maior que o da proposta original, apresentada em julho, e tem 152 dispositivos a mais que a versão enviada em outubro.

O segundo substitutivo geral substitui integralmente as propostas anteriores e incorpora sugestões recebidas durante a consulta pública, a audiência realizada em 4 de novembro, as discussões entre vereadores e as contribuições de órgãos municipais e do Conselho da Cidade de Curitiba (Concitiba).

Entre as mudanças estão novas regras para a construção de moradias populares, a prevenção de riscos climáticos, a realização de obras por concessionárias e a ocupação de terrenos. A proposta também inclui medidas voltadas à infância e à adolescência.

Apesar do aumento no número de artigos e regras, a estrutura central do Plano Diretor foi mantida. Continuam previstas as quatro macrozonas, as dez macroestratégias urbanas e ambientais e os objetivos da Visão Curitiba 2050, que orienta o desenvolvimento da capital.

Quais são as principais mudanças?

Uma das novidades é a inclusão de regras específicas para crianças e adolescentes. O texto prevê que o planejamento urbano considere o acesso à natureza, espaços de convivência e brincadeiras, além de ambientes mais seguros, arborizados e acessíveis.

Na área ambiental, os proprietários de imóveis passam a ter responsabilidade expressa na adoção de medidas como manutenção de áreas permeáveis, arborização e manejo adequado da água da chuva. A intenção é ampliar a participação dos imóveis particulares na prevenção de problemas relacionados às mudanças climáticas.

O projeto também estabelece novas exigências para obras de concessionárias de serviços públicos. As empresas deverão informar previamente as intervenções, apresentar cronogramas e cumprir regras para recuperação das vias, acessibilidade e proteção ambiental.

Outra mudança é a inclusão dos riscos sísmicos no planejamento municipal. O mapeamento deverá priorizar estruturas essenciais, como hospitais, escolas, pontes, viadutos e sistemas de abastecimento de água e energia.

Regras para moradia popular e construção

A habitação de interesse social também ganhou novos dispositivos. A proposta passa a reconhecer a autogestão e a autoconstrução como alternativas para a produção de moradias e prevê formas de acesso à habitação estável para pessoas em situação de rua, em articulação com outras políticas públicas.

O texto ainda estabelece critérios para identificar grandes empreendimentos sujeitos à Cota de Habitação de Interesse Social. Entram nessa classificação projetos com pelo menos 10 mil metros quadrados de área computável ou terrenos com mais de 20 mil metros quadrados de área líquida.

Na prática, a medida busca estabelecer regras para que grandes empreendimentos contribuam com a oferta de moradias populares.

A regularização de imóveis construídos em áreas informais também recebeu novas regras, principalmente em situações que envolvem áreas de risco ou ambientalmente frágeis. O documento detalha responsabilidades pelas obras de infraestrutura e prevê medidas de drenagem sustentável.

Conselho da Cidade ganha novas atribuições

O Conselho da Cidade de Curitiba (Concitiba) passa a ter caráter consultivo e propositivo. Na prática, além de aconselhar a administração municipal, poderá apresentar propostas sobre o planejamento urbano. O texto também garante acesso antecipado às informações necessárias para a análise dos assuntos.

Outra mudança determina que as metas da Visão Curitiba 2050 sejam reavaliadas durante a elaboração de cada Plano Plurianual (PPA), que estabelece as prioridades e os programas da administração municipal para quatro anos.

O projeto ainda reforça a participação de cooperativas e associações de catadores na coleta seletiva, triagem e processamento de resíduos.

Mais artigos não significam 152 novas políticas

Embora a nova versão tenha 152 dispositivos a mais que a anterior, nem todos representam regras inéditas. Parte do crescimento ocorre porque conteúdos que estavam reunidos em um mesmo artigo foram divididos em parágrafos, incisos e alíneas.

O documento também passou por ajustes de organização, renumeração e atualização de referências. Portanto, o aumento do texto combina novas exigências com o detalhamento de regras que já estavam previstas nas versões anteriores.