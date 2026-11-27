Os passageiros do transporte coletivo de Curitiba poderão voltar a embarcar e desembarcar em frente à rodoferroviária a partir deste sábado (28). A estação-tubo da Avenida Presidente Affonso Camargo, no Jardim Botânico, será reaberta após permanecer desativada desde setembro de 2025 em razão das obras do BRT Leste/Oeste.

O atendimento será retomado nos dois sentidos, Centro e bairro, seguindo os horários habituais das linhas de ônibus que circulam aos sábados.

De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), a estação está entre as maiores do bairro e registra um movimento médio de 1.840 passageiros por dia. Desse total, 1.080 utilizam o transporte no sentido Centro e outros 760 no sentido bairro.

Entre as principais linhas que atendem a estação estão a Centenário/Rui Barbosa e a Centenário/Campo Comprido. Os passageiros podem consultar os horários e itinerários no site da Urbs.

Obras na região central de Curitiba

A reabertura da estação-tubo marca a conclusão de mais uma etapa do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste, projeto que também contempla intervenções na Avenida Sete de Setembro.

No trecho, os motoristas já podem circular pelo trecho da avenida entre as ruas Desembargador Westphalen e Rockefeller, no sentido Rodoviária. Os pedestres também voltaram a utilizar as calçadas, que foram ampliadas e receberam melhorias de acessibilidade.

As intervenções integram o programa PRO Curitiba, que contempla obras de infraestrutura e mobilidade urbana na capital paranaense.