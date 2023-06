O transporte de uma peça gigante que saiu de Guarapuava, no centro-sul do Paraná com destino a São Paulo, mobiliza equipes da Polícia Rodoviária do Paraná (PRF) nesta quinta-feira (22). Trata-se da parte de uma turbina que saiu da usina da Copel para manutenção em Araraquara, interior de São Paulo. Para chegar lá, a peça gigante terá que cortar o Paraná por várias rodovias.

Nesta quarta-feira (21), ao passar pela BR-277 na região de Guarapuava, a rodovia precisou ser fechada temporariamente gerando um congestionamento de mais de 20 quilômetros no sentido Curitiba.

A peça é um um rotor de 6,2 metros de diâmetro utilizado em usina de geração de energia. A peça gigante vai trafegar pelas seguintes rodovias: PR-170, BR-373, BR-277, BR-376 e PR-153. Depois passar ao estado de São Paulo.

Segundo a previsão da empresa que faz o transporte a peça deve chegar ao destino em oito dias, já que a velocidade é lenta e requer muito cuidado no entorno. A peça voltará ao Paraná em outubro após a manutenção.

Como funciona o transporte de peças gigantes?

As empresas que realizam esse serviço de escolta devem atender a diversos requisitos para garantir a segurança viária durante o translado, como possuir uma Autorização Especial de Trânsito (AET), utilizar veículos de escolta credenciados, comprovar que o motorista é capacitado para a condução do veículo especial, possuindo o curso de transporte de carga indivisível e a licença de motorista de escolta, dentre outros.

A presença dessas cargas nas rodovias requer dos condutores atenção redobrada, pois o transporte é realizado em velocidade reduzida e muitas vezes é utilizada a faixa de trânsito de sentido contrário para o deslocamento, haja vista a largura da carga. Tanto os profissionais de escolta quanto os policiais acompanham a viagem até o destino final.

Foto: Reprodução/PRF.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos