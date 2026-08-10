Seis regiões do Paraná ainda enfrentam risco de temporal com granizo

Boa parte do Paraná pode enfrentar tempestades com rajadas de vento de até 60 km/h, chuva de granizo e risco de alagamentos nesta segunda-feira (10). O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 23h59 e abrange as regiões Norte Pioneiro, Centro, Noroeste, Norte, Sudoeste e Oeste do estado. Enquanto essas áreas registram temperaturas próximas a 30°C, Curitiba enfrenta um dia cinzento e frio, com máxima de apenas 10°C e chuva.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo permanece instável em todo o estado. As faixas norte e oeste registram Sol entre nuvens com elevação das temperaturas e pancadas de chuva isoladas acompanhadas de trovoadas. No Noroeste, as máximas chegam perto dos 30 °C.,

O meteorologista Lizandro Jacobsen, do Simepar, destaca que o dia traz um grande contraste térmico: “Na metade sul temos temperaturas bem mais amenas, em torno dos 10°C em várias cidades; enquanto que no Noroeste permanecem acima dos 20°C nos termômetros”, afirma, lembrando também que a madrugada registrou trégua da chuva em diversas regiões, mantendo pancadas pontuais na faixa norte.

Tornado no Paraná deixa desalojados

A instabilidade do fim de semana deixou marcas na Região Metropolitana e nos Campos Gerais. Em Piraí do Sul, a Defesa Civil avalia os estragos causados por um tornado que deixou 20 desalojados. De acordo com o Simepar, a cidade devastada pelo fenômeno não deve registrar chuva nesta segunda-feira, com a precipitação retornando apenas no fim da semana.

Já em Curitiba, o leste paranaense fica de fora do alerta amarelo do Inmet, mas o leitor da capital deve se preparar para um dia cinzento e de frio constante. O céu permanece encoberto, com registro de chuva ocasional somando 3,8 mm acumulados. A temperatura varia apenas 2 °C ao longo do dia, oscilando entre a mínima de 8 °C e a máxima de 10 °C. A amplitude térmica segue baixa, mas os termômetros devem iniciar uma trajetória de elevação nos próximos dias, alcançando os 26 °C na quinta-feira (13).

Previsão do tempo para terça-feira em Curitiba e Paraná

Na terça-feira (11), o Simepar aponta tendência de redução das instabilidades sobre o Paraná. O céu continua bastante nublado entre o Leste, Campos Gerais, Sudeste e Centro-Sul, mantendo a possibilidade de chuva ocasional e temperaturas próximas aos 10 °C com pouca variação. No Sul do estado, próximo à divisa com Santa Catarina, o escoamento em médios níveis favorece pancadas ao longo do dia, enquanto as demais regiões terão Sol entre nuvens.