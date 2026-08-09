Defesa Civil avalia estragos após tornado deixar 20 desalojados em Piraí do Sul

Equipes da Defesa Civil e do Simepar avaliam neste domingo (9) os danos provocados pelo tornado que atingiu a área rural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais. Até o momento, 20 casas foram afetadas e 20 pessoas estão desalojadas. A queda de árvores também bloqueou acessos e chegou a deixar comunidades isoladas.

O fenômeno ocorreu no fim da tarde de sábado (8), em localidades situadas a cerca de 30 quilômetros da região central do município. Capinzal, Jararaca, Fundão e Santo André estão entre os pontos atingidos. Os moradores que precisaram sair de casa foram acolhidos por familiares e não há registro de feridos.

Desde a passagem do temporal, equipes trabalham no atendimento às famílias e na recuperação dos acessos. Lonas foram entregues para proteger imóveis destelhados, enquanto máquinas da prefeitura fazem a retirada das árvores que caíram sobre vias da região.

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Neste domingo, técnicos também realizam uma avaliação de campo para determinar a intensidade do tornado. O trabalho inclui imagens aéreas feitas com drone, análise da distribuição dos estragos e informações fornecidas por moradores.

De acordo com o Simepar, os registros em vídeo apresentam características compatíveis com a formação de um tornado. A classificação do fenômeno, porém, será estabelecida somente após a conclusão da análise técnica.

A operação reúne Defesa Civil, Simepar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos, com os trabalhos concentrados no atendimento aos moradores, levantamento dos prejuízos e liberação dos acessos.