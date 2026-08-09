Federação da Agricultura cobra medidas emergenciais após tornado atingir o Paraná

A FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) solicitou neste domingo (9) a adoção de medidas emergenciais e a atuação conjunta dos governos estadual e federal após a passagem de um tornado pelo Paraná no último sábado (8).

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e com a Defesa Civil, as tempestades atingiram municípios como Piraí do Sul, Telêmaco Borba, Tibagi, Guarapuava, Candói, Castro, Jaguariaíva e Nova Aurora, causando estragos em imóveis urbanos, galpões, granjas e na rede elétrica.

Cobrança por socorro e suporte a produtores

A entidade representativa do setor agropecuário pede que as Defesas Civis municipais façam o levantamento detalhado dos prejuízos para iniciar o atendimento às comunidades afetadas.

O Sistema FAEP informou que formalizará os pedidos nos próximos dias por meio de ofícios direcionados às Secretarias Estaduais da Agricultura e Abastecimento (Seab) e da Fazenda (Sefa), além da Copel, para priorizar o religamento da energia e solicitar a abertura de linhas de crédito emergencial pré-aprovado.

Histórico de eventos e entraves de apoio

O Paraná registrou cerca de 6 mil desastres naturais na última década, somando R$ 32 bilhões em perdas operacionais e econômicas. A entidade alerta para os impactos de eventos climáticos recentes, como o tornado ocorrido em novembro de 2025 em Rio Bonito do Iguaçu e municípios vizinhos, em que agricultores enfrentaram dificuldades de acesso às medidas de apoio divulgadas após o desastre.