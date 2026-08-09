Simepar confirma ocorrência de tornado em Piraí do Sul

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a ocorrência de um tornado no município de Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais, no final da tarde deste sábado (8). A confirmação foi feita após a análise de registros visuais recebidos pelo centro operacional da instituição, além de relatos de moradores da localidade.

Avaliação dos estragos

Para classificar tecnicamente o fenômeno, o órgão considera o conjunto de evidências disponíveis, o que inclui a distribuição e o padrão dos danos causados pela força do vento. Um tornado é um fenômeno meteorológico caracterizado por uma coluna de ar em rotação violenta que se estende de uma nuvem de tempestade até o solo.

Levantamento de dados com a Defesa Civil

A equipe técnica do Simepar atua no cruzamento de dados meteorológicos para concluir o parecer conclusivo sobre o evento. As análises prosseguem em conjunto com a Defesa Civil para apurar a intensidade dos ventos e detalhar outros impactos registrados no município.

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