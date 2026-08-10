O plano de R$ 330 milhões que promete transformar a cidade mais antiga do Paraná

Há anos, a mobilidade urbana é um dos principais desafios enfrentados por quem vive ou circula por Paranaguá. A espera pela passagem do trem na Avenida Roque Vernalha, os congestionamentos provocados pelo intenso fluxo de caminhões, as ruas desgastadas pelo tráfego pesado e a dificuldade de deslocamento entre diferentes regiões da cidade fazem parte da rotina de moradores, trabalhadores e turistas.

Esse cenário, no entanto, começou a mudar. Com mais de R$ 330 milhões em investimentos do Governo do Estado, da Prefeitura de Paranaguá e da concessionária EPR Litoral Pioneiro, o município entrou na rota dos projetos de infraestrutura do litoral paranaense. O pacote de obras reúne intervenções voltadas à mobilidade urbana, à logística e à requalificação de espaços públicos, com o objetivo de modernizar a cidade e melhorar a circulação viária.

Entre as principais obras estão:

a construção do viaduto na Avenida Roque Vernalha

a revitalização da Avenida Senador Attílio Fontana

a pavimentação em concreto de 14 ruas estratégicas no entorno do Porto de Paranaguá

o recapeamento de 62 vias em diferentes bairros

as melhorias previstas para a BR-277

requalificação da Orla Histórica.

As intervenções estão em diferentes estágios, que vão da elaboração de projetos à execução, e têm em comum a proposta de ampliar a segurança no trânsito, dar mais fluidez ao tráfego e preparar Paranaguá para o crescimento das atividades portuárias e do turismo.

Para o especialista e professor titular de Transportes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Eduardo Ratton, as intervenções representam uma oportunidade de enfrentar problemas históricos da infraestrutura viária do município.

“Paranaguá é um polo regional e uma das principais portas de entrada e saída de mercadorias do Paraná. O crescimento do Porto aumentou significativamente o número de caminhões circulando pela cidade, mas o sistema viário permaneceu praticamente o mesmo. Hoje existem barreiras físicas importantes, como a ferrovia, os rios Itiberê e Emboguaçu, a BR-277, a PR-407 e até o aeródromo, que dificultam a integração entre diferentes regiões da cidade”, explica.

Segundo Ratton, milhares de caminhões passam mensalmente por Paranaguá, dividindo espaço com veículos de passeio, ônibus, ciclistas e pedestres, tornando ainda mais urgente a modernização da infraestrutura.

Viaduto em U: fim das filas provocadas pela ferrovia

Entre as intervenções mais aguardadas pelos moradores está a construção do viaduto da Avenida Roque Vernalha, uma obra que promete solucionar um dos principais gargalos da mobilidade em Paranaguá.

Quem passa pela região conhece os transtornos provocados pela passagem dos trens, que interrompem frequentemente o trânsito, cruzando a avenida e causando longos congestionamentos nos dois sentidos. Essa rotina de aguardar o trem cruzar a avenida é a que mais afeta moradores, estudantes, trabalhadores e o fluxo de caminhões com destino ao Porto de Paranaguá.

Com o viaduto em U, os veículos poderão atravessar a ferrovia sem interrupções, eliminando o conflito entre o transporte ferroviário e o trânsito urbano, garantindo mais fluidez e segurança para quem circula pela região.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Eduardo Miranda, o projeto passou pelos ajustes técnicos solicitados pela Secretaria das Cidades (Secid) e está na fase final para formalização do convênio. O investimento estimado é de cerca de R$ 95 milhões, e o cronograma prevê aproximadamente 19 meses entre a elaboração do projeto executivo e a conclusão das obras.

Para o urbanista e especialista em mobilidade Eduardo Ratton, a construção do viaduto representa uma das intervenções mais relevantes do pacote de obras, por eliminar um gargalo histórico da cidade, reduzir os impactos da ferrovia sobre o trânsito e ampliar a segurança viária.

Attílio Fontana terá revitalização para melhorar acesso ao Porto

Quem passa diariamente pela Avenida Senador Attílio Fontana convive com um cenário conhecido: trânsito intenso de caminhões, pavimento desgastado, pontos de alagamento e lentidão nos horários de maior movimento. Um dos principais acessos ao Porto de Paranaguá, a via concentra grande parte da circulação de cargas e sofre com o impacto constante do tráfego pesado.

Para mudar essa realidade, a avenida será revitalizada. O projeto, com investimento estimado em cerca de R$ 39 milhões, prevê a reconstrução do pavimento, implantação de um novo sistema de drenagem, recuperação das calçadas, nova sinalização e outras intervenções voltadas à segurança e à fluidez do trânsito. Além da requalificação da via, o projeto foi ampliado para incluir a reconstrução da ponte da Estrada do Ribeirão, estrutura que apresentava problemas devido ao intenso fluxo de caminhões.

Segundo o secretário municipal de Obras, Eduardo Miranda, os projetos já passaram pelas adequações solicitadas pela Secretaria das Cidades (Secid) e estão na fase final para a formalização do convênio, etapa que antecede a publicação da licitação.

Projeção de como ficará a Orla de Paranaguá com revitalização. Foto: Ricardo Amaral/Arquitetos Associados

Entorno do Porto terá 14 ruas com pavimento de concreto

As ruas do entorno do Porto de Paranaguá também serão contempladas pelo pacote de investimentos em mobilidade. Ao todo, 14 vias estratégicas receberão pavimento de concreto, material mais resistente ao intenso tráfego de caminhões que circulam diariamente pela região.

A substituição do asfalto pelo concreto tem como objetivo aumentar a durabilidade das pistas, reduzir a necessidade de manutenção e melhorar as condições de circulação em um dos principais corredores logísticos da cidade, beneficiando tanto o transporte de cargas quanto quem mora ou trabalha na região.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 24 milhões. De acordo com Eduardo Miranda, os projetos já foram aprovados pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) e aguardam apenas a formalização do convênio para o início do processo licitatório.

Recape vai beneficiar 62 ruas em diferentes bairros

Além das grandes intervenções viárias, Paranaguá também receberá um amplo programa de recapeamento asfáltico. Ao todo, 62 ruas distribuídas por diferentes bairros serão contempladas com o objetivo de recuperar o pavimento, aumentar a segurança no trânsito e melhorar as condições de circulação.

As vias incluídas no programa Asfalto Novo apresentam desgaste provocado pelo tempo e pelo aumento do fluxo de veículos. A expectativa é que as melhorias proporcionem mais conforto aos moradores e reduzam os custos com manutenção da malha viária.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 29 milhões, dividido em dois lotes de obras.

BR-277 terá ampliação para melhorar acesso à cidade e ao Porto

Principal ligação entre Paranaguá e Curitiba, a BR-277 também faz parte do pacote de investimentos. As obras serão executadas pela concessionária responsável pelo contrato, a EPR Litoral Pioneiro, e incluem a ampliação da rodovia e intervenções nas avenidas Ayrton Senna e Avenida Bento Munhoz da Rocha, corredores estratégicos para o acesso ao Porto de Paranaguá e entrada do município.

O projeto prevê a construção de viadutos, faixas adicionais, dispositivos de retorno, vias marginais e ciclovia, com o objetivo de aumentar a capacidade da rodovia, reduzir pontos de congestionamento e proporcionar mais segurança para motoristas, ciclistas e moradores da região. As intervenções estão previstas para serem executadas até fevereiro de 2029, conforme o cronograma da concessão.

Segundo o diretor-executivo da EPR Litoral Pioneiro, Felipe Neves, a Avenida Ayrton Senna será o primeiro trecho contemplado pelas obras de ampliação. Atualmente, os projetos estão em fase de estudos e elaboração técnica, etapa que antecede o processo de licenciamento ambiental e o início da execução.

Enquanto as obras não começam, a concessionária segue realizando serviços de conservação e manutenção na rodovia. Nos últimos meses, foram substituídas mais de 130 placas de concreto nas avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, recuperados mais de 68 mil metros quadrados de pavimento e executadas melhorias na sinalização vertical e horizontal, além dos serviços permanentes de limpeza e roçada ao longo do trecho.

Orla Histórica será revitalizada e terá novo Mercado do Peixe

Além das obras voltadas à mobilidade, Paranaguá também se prepara para uma nova etapa de revitalização da Orla Histórica. O projeto prevê a requalificação de um dos principais cartões-postais da cidade, com intervenções voltadas à preservação do patrimônio histórico, melhoria dos espaços públicos e fortalecimento do turismo.

A proposta contempla a revitalização da passarela para a Ilha dos Valadares, a construção de um novo Mercado do Peixe, a modernização do Mercado Nilton Abel de Lima, a reurbanização das ruas General Carneiro e Benjamin Constant, além da implantação de um Centro Gastronômico. O projeto também prevê novos mobiliários urbanos, melhorias na acessibilidade e paisagismo, respeitando as diretrizes para áreas tombadas.

Segundo a secretária municipal de Urbanismo e Planejamento Territorial, Vânia Foes, o projeto básico foi elaborado pela Unilivre, a pedido do Governo do Estado, e será executado por meio de licitação integrada conduzida pelo Instituto Água e Terra (IAT). A empresa vencedora será responsável pela elaboração do projeto executivo e deverá atender às exigências de órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), a Marinha do Brasil e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

De acordo com a secretária, o projeto busca preservar a história da primeira cidade do Paraná e valorizar o patrimônio histórico e cultural da região, ao mesmo tempo em que prevê a criação de um espaço mais acessível, organizado e seguro para moradores e turistas às margens do Rio Itiberê.

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