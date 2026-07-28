Condor Paranaguá é reinaugurado após investimento de R$ 6 milhões

O Condor Paranaguá será reinaugurado nesta quarta-feira (29), após passar por uma ampla revitalização que recebeu investimento de aproximadamente R$ 6 milhões. A unidade, localizada no bairro Raia, ganhou melhorias estruturais, tecnológicas e de acessibilidade para oferecer mais conforto aos consumidores.

A reinauguração ocorre em uma data especial para a cidade: o aniversário de Paranaguá. Além disso, marca os quase 30 anos de presença do Condor no município. A rede chegou à cidade em 1997 e, desde então, mantém uma relação próxima com os moradores.

No ano de 2010, o mercado foi totalmente destruído por um incêndio durante a madrugada do dia 23 de março. O prédio foi reconstruído e, por coincidência, também foi reinaugurado no aniversário de Paranaguá, naquele mesmo ano. Depois de 16 anos da primeira reforma, a loja passa por sua segunda reabertura ao público.

Os clientes serão recebidos com um café da manhã. Durante o evento, um morador da cidade receberá um prêmio de R$ 500 mil, que ele ganhou num dos sorteios da campanha Condor Premia.

Condor Paranaguá ganhou novas tecnologias

A revitalização trouxe um novo conceito arquitetônico para a fachada e o portal de entrada. A unidade também recebeu nova comunicação visual, iluminação modernizada e reorganização do layout.

Outro destaque é a modernização do sistema de refrigeração. A loja passou a contar com tecnologias como o Glicol nos equipamentos de produtos resfriados e o CO2 nos congelados. Além disso, os antigos balcões refrigerados foram substituídos por modelos mais modernos e eficientes.

As mudanças também buscam reduzir o consumo de energia e melhorar a conservação dos produtos. A loja ganhou ainda painéis de LED em pontos estratégicos. Os equipamentos passam a integrar o Circuito de Retail Media do Condor, ampliando as possibilidades de comunicação com os clientes dentro do supermercado.

Outra novidade são os refrigeradores instalados próximos aos caixas. A estrutura permite ampliar a oferta de bebidas geladas para consumo imediato. A unidade também recebeu elevadores, reforçando as condições de acessibilidade.

O Condor Raia fica na Rua Manoel Pereira, 1.615, no bairro Raia, em Paranaguá.