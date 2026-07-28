Trânsito em Curitiba: bairro tem importante rua bloqueada por 3 meses a partir de hoje

Início de obras no leito viário do bairro Hauer e serviços de manutenção na rotatória do Abranches prometem impacto direto no deslocamento de motoristas e usuários do transporte coletivo nesta terça-feira (28). As intervenções exigem atenção redobrada aos desvios propostos e à sinalização instalada nas regiões afetadas.

Obras

Bloqueio de longa duração na Rua Oliveira Viana modifica rotas no Hauer

A partir desta terça-feira (28), a Rua Oliveira Viana passa por interdição total no trecho compreendido entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost, no bairro Hauer. A intervenção, necessária para trabalhos de escavação, terraplenagem e implantação de pavimentação em concreto, tem duração prevista de três meses. Para desviar do bloqueio, os condutores devem utilizar a Rua Padre Dehon ou buscar caminhos alternativos nas imediações. O acesso de moradores à região afetada permanece garantido.

Recuperação de meio-fio altera circulação em rotatória do Abranches

O tráfego na rotatória da Rua São Salvador, no cruzamento com as ruas Eugênio Flor e Nilo Peçanha, no bairro Abranches, sofre interdição parcial a partir das 9h desta terça-feira (28/7). A medida destina-se à recuperação de 25 metros de extensão do meio-fio e deve se estender até o dia 31 de julho, a depender das condições meteorológicas. A sinalização viária foi reforçada no local para orientação dos motoristas e segurança dos pedestres.

Requalificação de pavimento restringe faixas na Rua Major Heitor Guimarães

No Campina do Siqueira, a Rua Major Heitor Guimarães apresenta nova alteração de tráfego no trecho entre a Professor Pedro Viriato Parigot de Souza e a Monsenhor Ivo Zanlorenzi. A faixa da direita está bloqueada para obras de pavimentação, enquanto o trânsito flui pelas duas faixas da esquerda. Além disso, o cruzamento com a Rua Antônio Rodrigues permanece bloqueado com desvio recomendado pela Rua Emílio de Almeida Torres. A interdição no cruzamento com a Rua Saldanha Marinho tem previsão de 15 dias, com opções de desvio pelas ruas General Mário Tourinho e Ferdinando Darif. A conclusão das intervenções na via está prevista para a segunda metade de agosto.

Substituição de ponte exige bloqueios na Rua Aracaju até o fim de agosto

No bairro Cajuru, o cruzamento da Rua Aracaju com a Rua Teófilo Otoni está sob intervenção para a construção de uma galeria celular de concreto no Córrego Teófilo Otoni. A Rua Aracaju está com interdição total e a Rua Teófilo Otoni apresenta bloqueio parcial no trecho. A obra deve ser finalizada até o dia 27 de agosto. Como rotas de desvio, motoristas podem utilizar a Rua Cuiabá, a Avenida Florianópolis ou a Rua Engenheiro Costa Barros.

Serviços de contenção interditam faixa na Rua Eduardo Sprada

No Campo Comprido, a Rua Eduardo Sprada segue com bloqueio parcial de uma faixa de trânsito na altura do número 5.615, no sentido bairro. A interrupção visa realizar obras emergenciais no sistema de drenagem para conter um processo de erosão na calçada. A conclusão desta etapa dos trabalhos está prevista para o dia 29 de julho.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.