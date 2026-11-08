Ventos de até 99 km/h afetaram 2,8 mil pessoas no Paraná

A tempestade que passou pelo Paraná neste sábado (8) afetou 2.890 pessoas, deixando 19 desalojadas e 4 desabrigadas, segundo a Defesa Civil estadual. Em 23 cidades paranaenses, 627 casas foram danificadas.

A maioria dos atingidos (1.318) mora em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde 328 casas sofreram danos. Os estragos também foram grandes em Piraquara, onde os ventos afetaram 513 moradores e danificaram 110 residências. Pinhais teve 176 afetados e 44 casas atingidas. Santa Fé, Mariópolis e Guarapuava também registraram solicitações à Defesa Civil.

Os ventos chegaram a 99 km/h em Cerro Azul, 96 km/h em Loanda e 90 km/h em Santa Maria do Oeste. Na capital, foram 40 casas atingidas e 250 pessoas impactadas diretamente pelo temporal, com muitos raios e ventos de 72 km/h. Muitas residências ficaram sem luz, assim como os terminais do Tatuquara e Hauer, bairro bastante atingido pela chuva. No Caximba, em uma hora, choveu o equivalente a 15% da média histórica de todo o mês de novembro, que é de 122,4 milímetros.

Depois de 24 horas da passagem da tempestade, 87 mil pessoas ainda continuavam sem luz no Paraná, sendo 32,2 mil somente na RMC. Este foi o evento climático de maior abrangência registrado, neste ano, em relação aos efeitos sobre a rede de energia elétrica do Estado. Os estragos superam a marca de 325 mil interrupções registrada no mês de outubro.

A falta de água igualmente prejudicou moradias e empresas, especialmente nos municípios do noroeste do Paraná, na região de Paranavaí. Onze cidades do nordeste e norte pioneiro continuam sem água, assim como Arapoti, Carambeí, Reserva e parte de Sengés e Castro, na região central do Estado.

Copel, Sanepar, Bombeiros, Defesa Civil e Prefeituras trabalham com equipes extras para normalizar a situação.