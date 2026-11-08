Paranavaí é a mais afetada com falta de água após tempestade

Municípios do noroeste do Paraná são os mais afetados com a falta de água, provocada pela tempestade que atingiu o Estado neste sábado (7). A região de Paranavaí é a que registrou mais ocorrências, segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

Os ventos de até 100 km/h derrubaram árvores e galhos, interromperam o fornecimento de energia e água por todo Estado. A Sanepar ainda não tem um balanço detalhado, porém, confirma que no Nordeste e Norte Pioneiro, são ao menos 11 cidades sem água há mais de 24 horas.

A Sanepar afirma ter disponibilizado todos os geradores de energia reservas para restabelecer a produção. Ela também mobilizou caminhões e carretas-pipa para complementar o abastecimento de água, principalmente em instituições de saúde.

Na região central do Paraná, Arapoti, Carambeí, Reserva e parte de Sengés e Castro também têm o abastecimento afetado desde ontem. Em Curitiba e Região Metropolitana, o fornecimento está sendo restabelecido gradativamente.

“Neste momento, a Companhia pede a colaboração da população para que faça uso consciente e econômico, priorizando a água tratada para alimentação, hidratação e higiene e adiando as demais tarefas. Essa atitude contribui para minimizar o impacto da interrupção forçada do serviço e ajuda na normalização do abastecimento quando ele começa a ser restabelecido.”

Em Londrina, a água voltou ontem e a normalização ocorre desde a madrugada, segundo a Sanepar. “Devido ao tempo que as redes de água ficaram despressurizadas, pode haver desabastecimentos pontuais. Nestes casos, a orientação é para que o cliente entre em contato e solicite a verificação de uma equipe.”

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar informações, também use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.