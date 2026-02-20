Tempestades atingem o Norte do Paraná e avançam para Curitiba e o Litoral

As estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) começaram a registrar tempestades na tarde desta sexta-feira (20/02). Até o momento as regiões mais atingidas são os Campos Gerais e o Norte. Os núcleos de chuva seguem na direção da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral, onde ainda há previsão de novas tempestades. No Oeste e no Sudoeste, o risco de chuvas desta sexta-feira já passou.

A estação pluviométrica do CEMADEN em Prudentópolis registrou um acumulado de 55 mm de chuva em menos de uma hora, entre 15h e 16h. Além desta, até as 16h30, as tempestades mais fortes foram registradas nas estações meteorológicas do Simepar em Maringá (27,4 mm, sendo 12,8 mm em apenas 15 minutos, às 13h15), Ponta Grossa (21 mm, sendo 13,6 mm em apenas 15 minutos, às 16h30), e Cornélio Procópio (20,6 mm, sendo 13,6 mm em apenas 15 minutos, às 16h15).

Outras quatro estações registraram até as 16h30 acumulados de chuva acima de 10 mm: Apucarana (12,6 mm), Londrina (12,6 mm), Campina da Lagoa (INMET) (11,6 mm), e São Mateus do Sul (17,8 mm).

Para se ter uma ideia, o limiar definido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil aponta que volumes de chuva entre 3,6 mm e 11,4 mm em 15 minutos são considerados moderados; entre 11,4 mm e 20 mm em 15 minutos são considerados fortes; entre 20 mm e 28 mm no mesmo espaço de tempo são intensos; e acima de 28 mm em 15 minutos são considerados extremos.

Durante as tempestades também foram registradas fortes rajadas de vento em algumas estações do Simepar: Guarapuava às 14h15 registrou 52,2 km/h, Laranjeiras do Sul às 13h45 registrou 51,8 km/h, Londrina às 14h45 registrou 56,5 km/h, e Santa Maria do Oeste às 15h30 registrou 50,4 km/h.

No Oeste e no Sudoeste, a chuva foi abaixo do previsto, e não há mais risco de tempestades nesta sexta-feira (20/02). Os núcleos de chuva mais intensos seguem previstos para a região Leste, onde os acumulados de chuva podem ultrapassar os 100 mm, principalmente na Serra do Mar e Litoral.

Sistema de baixa pressão provoca instabilidade no Paraná

A presença de um sistema de baixa pressão atuando entre o Paraguai, o Norte da Argentina e o Sul do Brasil é o que tem favorecido a formação de áreas e linhas de instabilidade no Paraná. O forte aquecimento na faixa norte do Estado contribuiu para que as tempestades fossem mais fortes. Até as 16h30 as temperaturas já tinham alcançado mais de 34°C em Cambará, Maringá, Loanda e Paranavaí; mais de 33°C em Londrina e Santo Antônio da Platina; e mais de 32°C em Altônia, Cianorte e Cornélio Procópio.

Com relação ao Litoral, outro fenômeno vai contribuir para que sejam registrados volumes de chuva mais altos, acima de 100 mm nas próximas 24 horas a 48 horas. Há o avanço de uma frente fria pelo oceano que, apesar de estar distante do Paraná, vai mudar a direção dos ventos na região Leste gradualmente enquanto se afasta até o sábado em direção ao oceano. O vento passará a soprar de Leste e Sudeste, transportando bastante umidade do oceano.

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil Estadual, aponta nesta sexta-feira (20/02) risco alto em toda a metade sul do Paraná para tempestades pontualmente severas com chuva forte em curto espaço de tempo, alagamentos, intensas rajadas de vento, podendo provocar destelhamentos e quedas de galho de árvores.

Como fica o tempo no Paraná durante o fim de semana

No sábado (21/02) as temperaturas terão declínio mais acentuado na faixa Leste, devido à maior presença de nuvens e chuva que ocorrerá em vários momentos do dia. Em Curitiba as temperaturas máximas chegam apenas aos 23°C entre sábado (21/02) e segunda-feira (23/02). Em Antonina, as máximas caem para valores entre 24°C e 25°C entre sábado e segunda. A partir de terça-feira (24/02) as temperaturas voltam a subir gradativamente.

Já no interior do Paraná o sábado será abafado e a previsão indica risco de novas tempestades entre o Oeste, o Noroeste e o Norte, onde as temperaturas máximas devem ficar perto da casa dos 30°C. No domingo, no Oeste, as temperaturas terão leve declínio, chegando à casa dos 26°C a 27°C, e já voltam a subir na segunda-feira. No Norte as temperaturas máximas só devem reduzir um pouco mais na terça-feira (24/02), chegando a valores entre 25°C e 27°C.

Ainda no domingo (22/02) a chuva pode ocorrer de forma ocasional, especialmente no período de maior aquecimento. A chance de tempestades no interior do estado, no domingo, é um pouco mais baixa. Já no Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba, o vento continua transportando bastante umidade do oceano, por isso o céu vai se manter com muitas nuvens, pouca variação das temperaturas e com chuvas ocorrendo de forma ocasional ao longo do dia.

Na segunda-feira (23/02), a condição de instabilidade ainda persiste no Paraná em virtude da presença de um ar bastante aquecido e úmido. Por este motivo, é importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.

Alertas de chuva

Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.