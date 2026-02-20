Homem preso por dívida de R$ 83 mil em pensão alimentícia na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Imagine uma dívida que ultrapassa R$ 83 mil e não é com bancos ou cartões de crédito, mas com os próprios filhos. Pois foi exatamente por isso que um homem de 44 anos acabou sendo detido nesta quinta-feira (19/02) em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.

A Polícia Civil do Paraná executou o mandado de prisão civil depois que o valor devido em pensão alimentícia atingiu a impressionante marca de R$ 83.722,82. Um montante que, vale lembrar, não representa luxos ou extravagâncias, mas sim necessidades básicas dos filhos que dependem desse valor para sobreviver.

“A prisão por dívida de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida previsto no Direito Brasileiro. A medida visa garantir o direito de crianças e adolescentes que dependem do amparo paterno”, disse o delegado Gabriel Rocha.

É importante destacar que, diferentemente de outros tipos de dívidas, o não pagamento de pensão alimentícia é caso sério e pode, sim, levar à prisão. Afinal, estamos falando do sustento de crianças e adolescentes que não podem esperar enquanto o responsável “organiza as finanças”.

Após ser abordado pelas autoridades, o homem foi informado sobre a decisão judicial e levado à delegacia para os procedimentos necessários. A prisão serve como um lembrete de que obrigações parentais não são opcionais – são deveres legais com consequências reais.

Você conhece alguém que está fugindo de suas responsabilidades como pai ou mãe? A Polícia Civil do Paraná pede a colaboração da população com informações que possam ajudar na captura de foragidos da justiça. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.