Televisando abre inscrições para capacitação gratuita

O Televisando, um projeto de iniciativa da RPC e do Instituto GRPCOM, está com inscrições abertas até 31 de março para a edição de 2025. Destinado a professores da educação infantil e do ensino fundamental – anos iniciais (1º ao 5º ano) da rede pública do Paraná, o projeto oferece formação continuada, materiais pedagógicos alinhados à BNCC e reconhecimento por meio de Concurso Cultural, premiando as boas práticas dos educadores participantes, tudo de forma 100% gratuita.

O projeto tem 17 anos de história e já impactou mais de 1 milhão de professores e alunos em escolas públicas do Paraná, oferecendo benefícios que contribuam para uma educação de qualidade. O Televisando busca tornar as aulas mais dinâmicas e contextualizadas, estimular o consumo crítico das mídias e fortalecer a conexão entre escola, família e comunidade.

Curitiba pode ganhar Festival da Coxinha em maio

“Nesta 17ª edição do Televisando, em compromisso com a educação pública, vamos oferecer aos professores uma oportunidade única de formação continuada, acesso a diversos materiais pedagógicos de qualidade e um merecido reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem em sala de aula”, garante Ana Gabriela Simoes Borges, Superintendente do Instituto GRPCOM.

Neste ano, o tema trabalhado será “Juntos por uma Sociedade Melhor: Respeito, Cooperação e Cidadania”, reforçando a importância da formação cidadã e do papel dos alunos, escola e comunidade na construção de um mundo mais justo e colaborativo. Para apoiar os educadores, o Televisando disponibilizará conteúdos exclusivos, como materiais pedagógicos, lives, cursos EAD certificados pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e um concurso cultural.

Para a professora da rede pública de Prudentópolis (PR), Leila Lupepsa, o Televisando chegou como um divisor de águas para a sua prática pedagógica, trazendo formações, materiais pedagógicos e apoio para que ela ampliasse seus horizontes e os dos seus alunos em sala de aula. “Nós fizemos uma infinidade de projetos que vieram agregar conhecimento a nossa escola. O Televisando não só forma profissionais da educação, mas inspira, fortalece e transforma a realidade,” compartilhou Leila.

Para mais informações e inscrições acesse: https://rpc.com.br/televisando