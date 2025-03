Rede de supermercados do Paraná abre novo atacarejo de R$ 50 milhões

Com investimentos de R$ 50 milhões e previsão de gerar 250 empregos diretos e outros 50 indiretos, o grupo Muffato lançou oficialmente a obra do Max Atacadista em Castro, região dos Campos Gerais do Paraná. A unidade instalada numa área de mais de 13 mil m² e que contará com mais de 16 mil itens à venda, começou a ser construída em janeiro na avenida Vicente Fiorillo, no Jardim Colonial.

A previsão é de que esteja pronta até julho deste ano. As contratações já estão em andamento e quem deseja trabalhar no novo atacarejo pode fazer um cadastro pela plataforma grupomuffatovagas.gupy.io ou diretamente na Agência do Trabalhador da cidade.

O Max Castro terá espaços disponíveis para outros comerciantes oferecerem produtos e serviços de lotérica, farmácia, moda, beleza, cafeteria, sorveteria, entre outros.

“A gente viu que o nosso formato, um atacarejo completo, com serviço, com todas as categorias, não só para Castro, mas para todas as cidades-satélites que orbitam aqui no entorno de Castro, é uma oportunidade. Teremos quase 6 mil m² de área de venda e galeria de serviços, onde a gente dá prioridade para empresários locais”, afirmou Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato, durante a solenidade de lançamento, ao lado do prefeito Reinaldo Cardoso, secretários municipais e gerentes da rede Muffato. “A gente só tem a agradecer e agora começar a construir uma história com Castro”, disse.

O prefeito deu as boas-vindas ao diretor e destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento do município e da região. “Para nós é uma alegria imensa receber esse investimento e que está dentro do nosso grande projeto, que é o crescimento industrial, econômico e comercial de Castro, envolvendo empresas novas, estruturas comerciais, envolvendo o turismo, enfim, para valorizar toda a nossa produção”, destacou Doutor Reinaldo. “Estamos investindo para transformar Castro numa cidade inteligente e o investimento da iniciativa privada é importantíssimo para nós”, acrescentou.

Kasciano Roberto Morais, presidente do Sindicato Empresarial do Comércio de Castro e Região (Secom-PR) e diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Paraná (Fecomércio), ressaltou que com a geração dos novos empregos, há também a necessidade de qualificação profissional e o projeto de implantar uma unidade do Sesc em Castro ganha ainda mais força.

“A partir do momento que a gente recebe uma empresa com esse potencial econômico, a gente tem um indutor para o comércio e para o turismo. Os grandes varejistas são os grandes geradores de empregos. A partir disso a gente consegue buscar perante a Fecomércio investimentos como cursos profissionalizantes do Senac e efetivar a instalação futura do Sesc, que já está em andamento”.

Paranaense, o Grupo Muffato completou 50 anos em 2024 com 109 unidades de supermercados, atcarejos, postos de combustíveis e outros empreendimentos instalados no Paraná e em São Paulo.