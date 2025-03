Enquete BBB 25: Sétimo Paredão agita a Casa: Camila, Renata ou Vilma?

O Big Brother Brasil (BBB 25) chegou ao seu sétimo paredão, e a tensão na casa mais vigiada do país está no auge. A formação da berlinda, que ocorreu na noite de domingo (02), deixou os participantes e o público em polvorosa, prometendo mais uma semana de emoções fortes no reality show.

Paredão formado

Desta vez, Camila, Renata e Vilma estão no Paredão do BBB 25. A enquete do UOL, uma das mais populares entre os fãs do programa, já está no ar e tem movimentado as redes sociais. Os internautas estão divididos, com torcidas acirradas para cada um dos emparedados.

Até o momento, Camila lidera as intenções de eliminação com mais de 86% dos votos. Renata segue logo atrás com pouco mais de 9% e Vilma com 4,5%. Mas vale lembrar que esta não é a enquete oficial.

Se você quer participar da enquete oficial, acesse o Gshow

Intenso

Vale lembrar que o BBB 25 tem se destacado por sua dinâmica intensa e constantes reviravoltas. O público tem papel fundamental nesse processo, já que é através dos votos na enquete oficial do programa que o destino dos participantes é decidido. A votação pode ser feita pelo site oficial do BBB ou pelo aplicativo do Gshow.

Enquanto o resultado não é divulgado, os brothers seguem suas estratégias de jogo dentro da casa. Alianças são formadas e desfeitas a cada minuto, e as especulações sobre quem será o próximo eliminado não param. O clima de expectativa toma conta não só dos participantes, mas também dos telespectadores, que aguardam ansiosamente para ver quem será o sétimo eliminado desta edição do Big Brother Brasil.

A eliminação acontecerá nesta terça-feira (4), durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt. Até lá, é possível que muita coisa ainda mude no jogo e na percepção do público. Uma coisa é certa: o BBB 25 continua sendo o assunto mais comentado nas redes sociais e nos lares brasileiros, provando mais uma vez por que é considerado um dos programas mais populares da televisão nacional.

