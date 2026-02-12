Tarifa do ônibus metropolitano sobe no cartão, mas segue sem reajuste no dinheiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) divulgou, nesta quinta-feira (12/02), que o valor da tarifa de ônibus para quem paga em dinheiro será mantido em R$ 6. Esse valor é o mesmo desde fevereiro de 2024.

Contudo, quem utiliza o cartão Metrocard vai sentir um pequeno impacto. A tarifa para esse meio de pagamento sofrerá reajuste de R$ 0,40, passando de R$ 5,50 para R$ 5,90.

A decisão da Amep considerou um cálculo anual que engloba diversos fatores: despesas com funcionários, renovação da frota, aumento nos preços dos combustíveis e outros itens, além da projeção de receita para o período.

Ônibus do sistema metropolitano

O sistema metropolitano é um gigante na mobilidade da região da Grande Curitiba. Diariamente, cerca de 380 mil pessoas utilizam o serviço, entre passageiros pagantes, isentos e aqueles que fazem integrações e conexões. São 23 municípios, além de Curitiba, que compõem a rede sob gestão da Amep.

Desse total, 16 cidades estão integradas à Rede Integrada de Transporte (RIT), permitindo que os passageiros paguem apenas uma tarifa para circular. Os municípios que não fazem parte da RIT – Mandirituba, Quitandinha, Campo do Tenente, Rio Negro, Piên, Agudos do Sul e Tunas do Paraná – seguirão com as tarifas atuais, sem reajustes.

No total, a operação conta com 869 veículos distribuídos em 236 linhas, que percorrem 165 mil quilômetros todos os dias.

Integração temporal

Desde 2022 o transporte metropolitano implementou a integração temporal. Disponível no Terminal Guadalupe para quem usa o cartão Metrocard, o sistema permite a troca de linhas dentro de um período de 2h30 sem a necessidade de pagar outra passagem. A média mensal de passageiros que utilizam essa opção já alcançou a marca de 77 mil pessoas.