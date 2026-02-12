Inmet emite alerta de tempestade para Curitiba, RMC e Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para esta sexta-feira (13/02) que pode trazer transtornos para Curitiba, região metropolitana e também Litoral. O aviso, classificado como de perigo potencial, prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo acumular até 50 milímetros ao longo do dia.

Além da precipitação intensa, a previsão indica ventos que podem variar de 40 a 60 km/h, acompanhados de queda de granizo em algumas regiões. O fenômeno meteorológico deve se estender durante todo o dia, com início à meia-noite e término previsto para as 23h59.

Apesar do alerta, o INMET classifica como baixo o risco de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Mesmo assim, recomenda-se atenção especial em áreas mais vulneráveis.

As autoridades orientam a população a não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é aconselhável evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Durante a tempestade, o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada deve ser evitado para prevenir danos causados por possíveis variações na rede elétrica.

Para mais informações e orientações específicas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.