Falta de energia em Curitiba deixa 9 bairros sem água até a véspera do feriadão de Carnaval

Uma interrupção no fornecimento de energia elétrica pode deixar bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré e Campo Magro sem água até a manhã desta sexta-feira (13/2). Segundo a Sanepar, o sistema de abastecimento depende de automação elétrica para operar.

A queda de energia teve início às 10h desta quinta-feira (12/2). Em Curitiba, os bairros afetados são Butiatuvinha, Cascatinha, Lamenha Pequena, Orleans, Pilarzinho, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz e São João.

Em Almirante Tamandaré, nove bairros podem registrar falta de água: Cachoeira, Jardim Buenos Aires, Lamenha Grande, Nossa Senhora do Pilar, Santa Fé, Santa Maria, São Jorge, Solar Tanguá e Tanguá. Em Campo Magro, a região do Boa Vista também pode ser impactada.

A falta de energia compromete os processos de captação, tratamento e distribuição de água. Por questões ambientais, a Sanepar informa que o uso de geradores é limitado até a normalização do fornecimento elétrico.

Imóveis que possuem caixa-d’água com capacidade adequada para o consumo da residência não devem sentir os efeitos do desabastecimento.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.