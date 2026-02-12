Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por excesso de selênio e iodo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta quinta-feira (12/02), proíbe a comercialização, distribuição, importação, propaganda e o uso de 10 lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, fabricada pela Nestlé Brasil Ltda.

De acordo com o texto, a decisão de suspensão desses lotes foi motivada pela presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos na legislação sanitária.

A norma determina ainda o recolhimento dos lotes em questão. Confira abaixo quais são os lotes afetados.

Números dos lotes da fórmula infantil Alfamino suspensos pela Anvisa

O número dos lotes são:

50310017Y2

51060017Y1

50720017Y1

50710017Y4

50290017Y1

50280017Y2

43510017Y1

43480017Y2

43110017Y2

41730017Y2

Segundo a Anvisa, as análises apontaram 31,1 microgramas de selênio por 100 quilocalorias e 175,7 microgramas de iodo por 100 quilocalorias.

A fórmula infantil Alfamino 400g é destinada a lactentes e crianças com necessidades alimentares específicas, como restrição à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

O que diz a Nestlé

Por meio de nota, a Nestlé afirma que “foi surpreendida pela publicação e que está em contato com a Anvisa para os devidos esclarecimentos”. A empresa afirma que houve um erro de conversão de medida do produto. Leia a nota na íntegra:

“Cumprindo recentes solicitações da autoridade em relação a suas fórmulas infantis, foram apresentados laudos de avaliação dos produtos. Ocorre que houve um erro de conversão na declaração da unidade de medida (mcg/kg em vez de mcg/100g) — onde consta Selênio 31,1 microgramas por 100 kcal e Iodo 175,7 microgramas por 100 kcal, a informação correta é Selênio 3,11 microgramas por 100 kcal e Iodo 17,57 microgramas por 100 kcal, parâmetros esses que estão em conformidade com a legislação.

A Nestlé reitera que seus produtos atendem estritamente a todos os parâmetros normativos estabelecidos e, portanto, são seguros para o consumo.”