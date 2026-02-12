Composição irregular

Anvisa proíbe lotes de fórmula infantil da Nestlé por excesso de selênio e iodo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 12/02/26 15h06
Anvisa suspende lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da Nestlé
Foto: Nestlehealthscience/Divulgação

Uma Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta quinta-feira (12/02), proíbe a comercialização, distribuição, importação, propaganda e o uso de 10 lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, fabricada pela Nestlé Brasil Ltda.

De acordo com o texto, a decisão de suspensão desses lotes foi motivada pela presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos na legislação sanitária.

A norma determina ainda o recolhimento dos lotes em questão. Confira abaixo quais são os lotes afetados.

Números dos lotes da fórmula infantil Alfamino suspensos pela Anvisa

O número dos lotes são:

  • 50310017Y2
  • 51060017Y1
  • 50720017Y1
  • 50710017Y4
  • 50290017Y1
  • 50280017Y2
  • 43510017Y1
  • 43480017Y2
  • 43110017Y2
  • 41730017Y2

Segundo a Anvisa, as análises apontaram 31,1 microgramas de selênio por 100 quilocalorias e 175,7 microgramas de iodo por 100 quilocalorias.

+ Leia mais

A fórmula infantil Alfamino 400g é destinada a lactentes e crianças com necessidades alimentares específicas, como restrição à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

O que diz a Nestlé

Por meio de nota, a Nestlé afirma que “foi surpreendida pela publicação e que está em contato com a Anvisa para os devidos esclarecimentos”. A empresa afirma que houve um erro de conversão de medida do produto. Leia a nota na íntegra:

“Cumprindo recentes solicitações da autoridade em relação a suas fórmulas infantis, foram apresentados laudos de avaliação dos produtos. Ocorre que  houve um erro de conversão na declaração da unidade de medida (mcg/kg em vez de mcg/100g) — onde consta Selênio 31,1 microgramas por 100 kcal e Iodo 175,7 microgramas por 100 kcal, a informação correta é Selênio 3,11 microgramas por 100 kcal e  Iodo 17,57 microgramas por 100 kcal, parâmetros esses que estão em conformidade com a legislação.

A Nestlé reitera que seus produtos atendem estritamente a todos os parâmetros normativos estabelecidos e, portanto, são seguros para o consumo.”

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google