Carnaval aumenta fluxo nas rodovias do Paraná; veja os horários maior movimento!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O movimento nas estradas para o feriado de Carnaval deve começar nesta sexta-feira (13/2). A estimativa da concessionária EPR Litoral Pioneiro é de que 260 mil veículos circulem nos dois sentidos da BR-277 durante o período. Já a Arteris Planalto Sul projeta, no Paraná, um fluxo de 137 mil veículos, enquanto em Santa Catarina o volume deve chegar a 116 mil.

O maior movimento deve se concentrar no sentido das praias dos dois estados. Os picos são esperados principalmente na sexta-feira e na terça-feira (17/2), quando começa o retorno às cidades. Confira os horários de maior fluxo estimados pelas concessionárias:

Sexta-feira (13/2): das 18h às 22h, na BR-277; e das 9h às 17h, na BR-116/PR, BR-376 e BR-101/SC;

Sábado (14/2): das 7h às 12, na BR-277; e das 9h às 15h, na BR-116/PR, BR-376 e BR-101/SC;

Terça-feira (17/2): das 18h às 22h, na BR-277; e das 10h às 16h, na BR-116/PR, BR-376 e BR-101/SC;

Quarta-feira (18/2): das 7h às 12h, na BR-277; e das 7h às 17h, na BR-116/PR, BR-376 e BR-101/SC.

Durante o feriado, a sinalização será reforçada em pontos estratégicos do trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná. A medida busca garantir mais segurança nas conversões e retornos, especialmente no acesso da PR-508 à BR-277, da PR-407 aos balneários de Pontal do Paraná e no retorno na praça de pedágio.

As concessionárias orientam que os motoristas respeitem as leis de trânsito, mantenham atenção às condições da rodovia e do clima, utilizem o cinto de segurança e evitem o consumo de álcool antes de dirigir.

Operação no feriado

Na praça de pedágio de São José dos Pinhais, o atendimento será ampliado. Os usuários poderão utilizar três pistas de pagamento automático em cada sentido, além de até 10 cabines manuais, cabines de autoatendimento e equipes de “papa-filas” nos momentos de maior fluxo.

Além de agilizar o processo, motoristas que utilizam TAG para pagamento automático contam ainda com 5% de desconto, por meio do Desconto Básico de Tarifa.

Em caso de emergências, a Arteris Planalto Sul atende pelo número 0800 642 0116. Já a EPR Litoral Pioneiro permanece à disposição 24 horas pelo 0800 277 0153, que também funciona via WhatsApp.