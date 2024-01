O Paraná está com 9.246 vagas distribuídas em 634 cursos de bacharelado, licenciatura e de tecnologia em instituições estaduais e federais por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A plataforma digital do Ministério da Educação (MEC) seleciona estudantes para graduação pelo desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições começam nesta segunda-feira (22) e seguem até quinta-feira (25).As oportunidades abrangem todas as áreas do conhecimento e contam com políticas afirmativas para o ingresso de estudantes pelo sistema de cotas raciais e sociais.

As universidades estaduais representam mais da metade das vagas. Juntas, as universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Oeste do Paraná (Unioeste), Centro-Oeste (Unicentro), Norte do Paraná (UENP) e Paraná (Unespar) somam 4.706 vagas em 353 cursos de diferentes modalidades.

As demais instituições de ensino superior paranaenses ofertam, no total, 4.539 vagas pela plataforma do MEC. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com 1.710 vagas disponíveis em 114 cursos, seguida pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) com 1.287 vagas para 120 cursos; a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) com 841 vagas para 28 cursos; e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) com 615 vagas para 16 cursos. A Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama) oferece 86 vagas em três cursos.

Podem concorrer às vagas disponibilizadas pelo Sisu todos os estudantes que participaram do Enem de 2023 e obtiveram nota na prova de redação maior do que zero. O acesso ao sistema de inscrição é realizado com login e senha da plataforma acesso.gov.br de serviços digitais do governo federal. A plataforma recupera, automaticamente, as notas obtidas na edição anterior do Enem. É preciso preencher um questionário socioeconômico do perfil para Lei de Cotas e escolher até duas opções de curso entre as ofertadas.

Durante todo o período de inscrições, os estudantes podem alterar as opções de curso. Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso indicadas na inscrição poderão, ainda, disputar uma vaga no ensino superior em uma lista de espera do Sisu.

Serviço

Processo seletivo do Sisu 2024

Consulte as vagas AQUI

Inscrição: 22 a 25 de janeiro – AQUI

Resultado: 30 de janeiro

Matrícula da chamada regular: 1º a 7 de fevereiro

Prazo para participar da lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Cursos: 48

Vagas: 589

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Cursos: 80

Vagas: 661

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Cursos: 65

Vagas: 1.238

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Cursos: 52

Vagas: 733

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

Cursos: 30

Vagas: 368

Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

Cursos: 78

Vagas: 1.117

