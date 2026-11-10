Sistema FAEP critica abordagem do agronegócio em duas questões do Enem

O Sistema FAEP, entidade que representa o setor agropecuário no Paraná, criticou duas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, aplicado no último domingo (8). Segundo a entidade, as perguntas apresentam informações equivocadas sobre o agronegócio e a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

As críticas são direcionadas às questões 65 e 80 da prova. Para o Sistema FAEP, os enunciados abordam a agropecuária de forma incorreta e apresentam viés ideológico sobre o setor.

Segundo a entidade, a questão 65 mencionou o trabalho de formação realizado pelo MST e relacionou a atuação do movimento à transformação da realidade fundiária por meio da agroecologia. Já a questão 80 associou a produção de commodities ao agravamento da fome no Brasil.

Em nota, o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, afirmou que a prova deveria destacar a importância da agropecuária para a economia, a geração de empregos e a segurança alimentar. Segundo ele, a abordagem adotada prejudica a compreensão dos estudantes sobre o setor.

Contestação sobre invasões e commodities

Ao comentar a questão referente ao MST, a entidade citou histórico de invasões de propriedades particulares no Estado. De acordo com o FAEP, a organização prestou auxílio a produtores rurais atingidos por ocupações em municípios como Xambrê, Quedas do Iguaçu, Umuarama, Guaíra e Tamarana.

Sobre a produção de commodities, a entidade argumenta que grãos como soja e milho alimentam as cadeias produtivas de carnes, leite e ovos. Destaca ainda que a exportação desses produtos gera divisas, empregos e desenvolvimento para o país.

O presidente da entidade cobrou uma posição do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC), responsáveis pela aplicação do exame. Meneguette defendeu que os órgãos se manifestem publicamente sobre o episódio. Até o momento, Inep e MEC não se pronunciaram.