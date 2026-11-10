Pedágios do Paraná recebem radares para fiscalizar limite de 40 km/h; veja onde

Motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro no Paraná devem ficar atentos ao limite de velocidade nas praças de pedágio. A concessionária instalou controladores eletrônicos para identificar veículos que ultrapassarem os 40 km/h permitidos nas pistas de pagamento automático.

A EPR Litoral Pioneiro é responsável por 605 quilômetros de rodovias federais e estaduais, abrangendo trechos no Litoral, Campos Gerais, Norte Pioneiro e Região Metropolitana de Curitiba.

Os radares já estão instalados e em funcionamento nas sete praças de pedágio sob concessão. No momento, os dispositivos passam pela fase de homologação junto aos órgãos de trânsito responsáveis por cada trecho.

A fiscalização visa reforçar a segurança nas praças, local de trânsito intenso de veículos e de atuação presencial de funcionários. Além de respeitar o limite de 40 km/h, a orientação aos motoristas é manter distância segura do veículo à frente e seguir a sinalização.

Segundo a concessionária, os controladores identificam o excesso de velocidade e fazem o registro automático dos veículos, enviando os dados aos órgãos competentes para aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Onde estão as praças de pedágio da EPR Litoral Pioneiro?

Ao todo, são sete praças de cobrança distribuídas por seis municípios paranaenses:

São José dos Pinhais: BR-277;

BR-277; Sengés: PR-151;

PR-151; Jacarezinho: duas praças (BR-369 e BR-153);

duas praças (BR-369 e BR-153); Carambeí: PR-151;

PR-151; Jaguariaíva: PR-151;

PR-151; Siqueira Campos: PR-092.

Cuidados ao passar pelo pedágio

A concessionária orienta os condutores a reduzirem a velocidade ao se aproximarem das praças e observarem a sinalização dos semáforos sobre as cabines: a luz vermelha indica que a faixa está fechada, enquanto a luz verde sinaliza que a passagem está liberada.

Também é fundamental escolher a pista adequada para cada forma de pagamento (automática, autoatendimento ou presencial). A recomendação reforça ainda para que os motoristas evitem trocas repentinas de faixa, sinalizem qualquer manobra e mantenham distância segura do veículo da frente, tanto nas filas quanto nas faixas de cobrança automática.