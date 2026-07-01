Tornado de categoria F2, com ventos de 200km/h, atingiu cidade no Paraná

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou, na manhã desta terça-feira (1º), a ocorrência de um tornado de categoria F2 no município de Reserva, nos Campos Gerais do Paraná. O fenômeno atingiu a região no domingo (28) e estava sob investigação desde a segunda-feira (29). A estimativa é de que os ventos tenham alcançado cerca de 200 km/h.

A área mais atingida foi a localidade de Imbu, na zona rural do município. Pelo menos 11 casas sofreram danos significativos, afetando cerca de 50 pessoas. Dez moradores ficaram desalojados ou desabrigados em decorrência da passagem do tornado.

Para confirmar o fenômeno e delimitar sua trajetória, equipes do Simepar realizaram um levantamento de campo com o uso de drones e análise dos danos observados na vegetação e nas edificações. Segundo os meteorologistas, os indícios encontrados são compatíveis com um tornado de intensidade F2 na Escala Fujita, que classifica fenômenos com ventos entre aproximadamente 181 km/h e 253 km/h.

“Conseguimos identificar os giros associados aos destroços. Houve lançamento de galhos de árvores por distâncias entre 50 e 100 metros. Uma placa de sinalização foi arremessada por mais de 150 metros. São vários pequenos sinais e rastros que caracterizam a passagem de um tornado”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib.

Segundo F2 do ano no Paraná

Este é o segundo tornado de categoria F2 confirmado no Paraná em 2026. Em janeiro, outro fenômeno da mesma intensidade provocou destruição em residências e estabelecimentos comerciais no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. Considerando o período entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, pelo menos cinco tornados já foram oficialmente registrados no estado.

Os tornados se formam em condições atmosféricas específicas, quando o ar quente e úmido sobe rapidamente e encontra ventos que sopram em diferentes direções e velocidades. Esse processo gera uma coluna de ar em rotação que uma tempestade severa pode inclinar até a posição vertical, formando o funil característico do tornado. Quando o funil toca o solo, o fenômeno passa a ser um tornado.

Além dos ventos extremos, a tempestade que atingiu Reserva também provocou intensa queda de granizo. O mesmo sistema provocou granizo em outros municípios paranaenses, entre eles Marquinho, Goioxim, Candói, São Miguel do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu.